¿Hasta cuándo esperarán Petro y Cepeda para reconocer los resultados de la primera vuelta?

La Registraduría informó que este miércoles, tres días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, concluyó el 100% del proceso de escrutinio por parte de los jueces de la República, el cual es el paso preliminar para que el Consejo Nacional Electoral declare oficialmente los resultados.

Según informó el Registrador Nacional Hernán Penagos, además del trabajo de tres mil comisiones escrutadoras en todo el país, también se logró consolidar la totalidad de la información de las mesas de votación en el exterior y reveló que las reclamaciones no superaron el 0,7% de las 122 mil mesas instaladas, es decir que solo en 854 mesas se hicieron reclamos.

Una vez concluido este proceso se espera que este jueves, cuatro días después de la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral declare la elección y oficialice que la segunda vuelta se disputará entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda. En las horas previas a este proceso, al que solamente le faltan algunas mesas de Putumayo, llama la atención que no hay casi ninguna reclamación por parte de testigos electorales,

Por su parte, la Misión de Observación Electoral entregó su análisis sobre los resultados de las elecciones del domingo pasado, que coincide con el reporte de la Registraduría y de las diferentes misiones internacionales, en el sentido de señalar que hubo “consistencia técnica de las elecciones presidenciales y descartó anomalías en la conformación de los datos de votación, censo y distribución de mesas”, respondiendo punto por punto las acusaciones del presidente Petro sobre un supuesto fraude.



Ante este escenario, lo que llama poderosamente la atención es que han pasado tres días y medio de las elecciones, con el escrutinio concluido y con el CNE ad portas de declarar oficialmente los resultados y ni el presidente Gustavo Petro ni el candidato presidencial del continuismo Iván Cepeda, han reconocido oficialmente los resultados.