"Colombia es un país con espíritu democrático": registrador Hernán Penagos luego de cierre de urnas

Tras el cierre de las mesas de votación en todo el país, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó la participación de los ciudadanos en las elecciones presidenciales y aseguró que la jornada envió un mensaje contundente sobre la fortaleza democrática de Colombia.

Desde la sede de la Registraduría Nacional, Penagos agradeció a los millones de colombianos que acudieron a las urnas durante las ocho horas habilitadas para votar y resaltó el comportamiento de los ciudadanos a lo largo de la jornada.

“Este país es un país con espíritu democrático”, afirmó el funcionario al hacer un balance preliminar del proceso electoral una vez cerraron los puestos de votación a las 4:00 de la tarde.

El registrador señaló que los colombianos acudieron “de manera copiosa” a las más de 122.000 mesas instaladas en el territorio nacional para ejercer sus derechos políticos “con total y absoluta libertad”. Según explicó, la alta participación constituye una señal positiva para la democracia colombiana y proyecta una imagen favorable del país ante la comunidad internacional.



Puesto de votación para elecciones de primera vuelta este 31 de mayo. Foto: EFE

Penagos también aprovechó su intervención para agradecer el trabajo de quienes hicieron posible la organización de las elecciones. Destacó especialmente la labor de más de 40.000 funcionarios y contratistas de la Registraduría que, durante varios meses, prepararon la logística necesaria para garantizar el desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional.



Elección clave en el país

La jornada electoral definirá quién sucederá al presidente Gustavo Petro al frente de la Casa de Nariño. Más de 41 millones de ciudadanos fueron convocados para participar en estas elecciones. En varios puntos del territorio se reportó una importante afluencia de votantes, por lo que las autoridades esperaban superar el nivel de participación registrado en la primera vuelta presidencial de 2022.

Con el cierre oficial de las urnas, comenzó el proceso de escrutinio a cargo de la Registraduría Nacional. Los primeros resultados empezaron a conocerse durante la tarde de este domingo, mientras el país permanece atento a la posibilidad de que la elección se definiera en primera vuelta o avanzara a una segunda ronda prevista para el próximo 21 de junio, en caso de que ningún candidato alcanzara la mitad más uno de los votos válidos.