Expresidente Uribe: “Iván Cepeda y Gustavo Petro están preparando un nuevo estallido social”

En medio del remezón político que dejaron las elecciones tras la derrota de su candidata Paloma Valencia en la primera vuelta, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reapareció con fuertes declaraciones en en entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, donde reconoció el revés electoral de su sector, defendió su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella y lanzó duras advertencias contra el presidente Gustavo Petro y el senador y candidato Iván Cepeda.

El exmandatario admitió sin rodeos la derrota de su sector político, aunque insistió en que su proyecto sigue vigente y que su apoyo a nuevas figuras responde a compromisos previos. Sin embargo, el tono más alto de la conversación llegó cuando acusó al Gobierno de estar alimentando un clima de confrontación social.

“Perdimos, lo reconozco”: Uribe admite la derrota y redefine su estrategia

Uribe inició la entrevista reconociendo el resultado adverso para su sector político, particularmente tras el desempeño de Paloma Valencia, quien no logró avanzar como se esperaba en la contienda.

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“Perdimos, lo reconozco humildemente. Asumo responsabilidades”, afirmó el expresidente, quien insistió en que el resultado no significa el fin de su proyecto político, sino un momento de reorganización interna.



En ese sentido, explicó su respaldo a Abelardo de la Espriella como parte de una línea política que, según él, defiende la institucionalidad, el emprendimiento privado y el orden constitucional. “Por Colombia, por la Constitución, por las libertades”, reiteró.

Uribe también defendió la coherencia de su partido y aseguró que han cumplido compromisos políticos previos, incluyendo respaldos en distintos escenarios electorales. Además, resaltó que su movimiento sigue teniendo presencia en el Congreso y una base de liderazgos jóvenes.

La advertencia más fuerte: “Están preparando otro estallido social”

El momento más polémico de la entrevista llegó cuando el expresidente lanzó una dura acusación contra el Gobierno de Gustavo Petro y sectores del oficialismo, a quienes señaló de promover un ambiente de tensión social que podría derivar en un nuevo estallido.

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“Están armando Gustavo Petro e Iván Cepeda otro estallido social violento”, afirmó Uribe, al referirse a recientes movilizaciones y al clima político tras las elecciones.

Según el exmandatario, existen prácticas que, a su juicio, comprometen la transparencia electoral y la estabilidad institucional. También cuestionó la participación del Gobierno en actividades políticas durante el periodo previo a las elecciones y denunció lo que considera una presión indebida sobre el electorado.

Uribe fue más allá y aseguró que en algunas regiones del país habría presencia de grupos violentos influyendo en el voto ciudadano, lo que —según él— debilita la soberanía y la democracia. En ese contexto, insistió en la necesidad de fortalecer a la Fuerza Pública como garante del orden constitucional.

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“El país necesita autoridad y orden”, señaló, advirtiendo que, de no tomarse correctivos, Colombia podría enfrentar un escenario de mayor inestabilidad social.

Las afirmaciones del expresidente elevan el tono del debate político en un momento en el que el país entra en una nueva fase electoral y en el que las tensiones entre Gobierno y oposición se intensifican, especialmente tras el reacomodo de fuerzas políticas que dejó la reciente jornada electoral.