“Yo perdí, pero no quiero que Colombia pierda”: Álvaro Uribe por apoyo a De La Espriella

El expresidente Álvaro Uribe Vélez reconoció la derrota política de su candidata Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial, pero aseguró que su compromiso ahora es respaldar al candidato Abelardo De La Espriella para evitar que Colombia continúe, según sus palabras, por un camino cercano al modelo chavista. Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu con Néstor Morales, el exmandatario reiteró que el apoyo al abogado barranquillero responde al cumplimiento de una promesa realizada meses atrás y a la defensa de principios que considera fundamentales para el país.

“Yo perdí y quiero que Colombia no pierda, que no conviertan a Colombia en una sucursal chavista. Por eso apoyamos al doctor Abelardo de la Espriella”, afirmó Uribe al reconocer el resultado electoral que dejó por fuera de la contienda a la senadora Paloma Valencia.

El líder del Centro Democrático insistió en que el respaldo a De la Espriella no es una decisión improvisada. Recordó que desde el año pasado había manifestado que apoyaría al candidato que llegara a la segunda vuelta si Valencia no lograba avanzar en la carrera presidencial.

El valor de cumplir la palabra

Uno de los ejes centrales de la intervención de Uribe fue la importancia de honrar los compromisos adquiridos en política. El exjefe de Estado aseguró que el cumplimiento de la palabra debe ser un ejemplo para las nuevas generaciones y una característica indispensable en la vida pública.



“Una de las cosas que me preocupa en la vida política es el incumplimiento de la palabra. Hay que darle esta señal a las nuevas generaciones: cumplir la palabra”, expresó durante la conversación radial.

Según Uribe, el apoyo a De La Espriella está fundamentado en la defensa de la Constitución, las libertades individuales, el emprendimiento privado, la cohesión social y un Estado austero. Estos conceptos han sido pilares del discurso político que ha promovido durante las últimas dos décadas.

Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe Foto: Abelardo De La Espriella

Reconocimiento de la derrota y defensa de Paloma Valencia

Aunque aceptó haber sido derrotado políticamente, Uribe destacó el liderazgo de Paloma Valencia y aseguró que la senadora conserva una amplia proyección dentro del escenario político nacional.

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“Paloma Valencia es una gran líder con toda la vigencia futura”, sostuvo el expresidente, quien además asumió responsabilidades por los resultados obtenidos en la contienda electoral.

Las declaraciones se producen luego de que Valencia obtuviera una votación considerable, pero insuficiente para alcanzar la segunda vuelta. Durante la entrevista también se planteó la posibilidad de que parte del electorado tradicional del uribismo hubiera migrado hacia la candidatura de De la Espriella.

Ante esa hipótesis, Uribe reconoció que durante sus recorridos percibió una importante simpatía ciudadana hacia el abogado costeño: “Yo vi en todas partes que la ciudadanía se me acercaba mucho y decían que querían votar por ‘El Tigre’”, comentó en referencia al apodo con el que es conocido De la Espriella.

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¿Cambio generacional en el liderazgo político?

Uno de los temas abordados en la entrevista fue el supuesto relevo generacional dentro de los sectores políticos que históricamente han respaldado al uribismo. Al respecto, Uribe evitó ubicarse dentro de las categorías tradicionales de izquierda o derecha y defendió la vigencia de las ideas que ha promovido desde su paso por la Presidencia.

Para el exmandatario, más allá de los nombres propios, lo importante es que continúen vigentes conceptos relacionados con la seguridad, la inversión privada y el fortalecimiento institucional.

Él es el que ganó con estas ideas y se le reconoce y se le apoya señaló al referirse a De la Espriella.

No obstante, también aprovechó para reivindicar el papel de las nuevas generaciones dentro del Centro Democrático y mencionó a Paloma Valencia como una de las principales figuras del futuro político del país.

Distancia con la campaña de De la Espriella

A pesar del respaldo anunciado, Uribe aclaró que hasta el momento no ha sostenido conversaciones directas con Abelardo de la Espriella tras las elecciones ni existe una agenda conjunta definida.

“No he hablado con la campaña del doctor De La Espriella ni con él”, afirmó, precisando que cualquier contacto futuro será informado públicamente.

Según explicó, actualmente se encuentra realizando encuentros virtuales con dirigentes y militantes del Centro Democrático, mientras el partido define la estrategia para la segunda vuelta presidencial.

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Críticas al Gobierno Petro

Durante la entrevista, Uribe también lanzó fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro, a quien acusó de intervenir en política durante el proceso electoral y de debilitar la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en distintas regiones del país.

El exmandatario aseguró que Colombia atraviesa una crisis institucional derivada del fortalecimiento de grupos armados ilegales y defendió la necesidad de reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad.