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Petro y Uribe, entre los perdedores de la primera vuelta tras victoria de Abelardo De La Espriella

Las Fuerzas Militares y la Policía, que lograron garantizar absoluta normalidad en el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella //
Foto: AFP
Por: Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Ganadores

Abelardo De La Espriella que logró hacer una campaña interesante, emotiva y que conectó con el electorado, alejado en público de las estructuras políticas tradicionales.

La Registraduría y el Registrador Nacional Hernán Penagos, que a pesar de los constantes ataques y las suspicacias del presidente Gustavo Petro, del candidato Iván Cepeda y de otros aspirantes, dio garantías plenas y entregó resultados del preconteo muy rápidamente.

Los políticos que desde hace meses decidieron respaldar la candidatura de Abelardo De La Espriella: el exsenador Mauricio Gómez Amín, el senador Enrique Gómez Martínez, la casa Char y el movimiento político del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

Las Fuerzas Militares y la Policía, que lograron garantizar absoluta normalidad en el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Perdedores

Iván Cepeda, quien no logró aumentar el caudal electoral que hace cuatro años obtuvo Gustavo Petro en la primera vuelta y quien no logró sumar votantes de centro, tras jugársela por las estructuras y los mensajes tradicionales de la izquierda.

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El presidente Gustavo Petro y su gobierno, que a pesar de haberse empleado a fondo apoyando al candidato Iván Cepeda, incluyendo la correría de la semana pasada por el Caribe, no lograron la victoria.

El expresidente Alvaro Uribe, quien no logró retener a sus simpatizantes alrededor de la candidatura de Paloma Valencia y quien incluso fue derrotado electoralmente en Medellín, su ciudad natal.

Paloma Valencia, quien decidió centrar su campaña en la figura del expresidente Alvaro Uribe, quien según los datos, está en su ocaso político.

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Juan Daniel Oviedo, quien perdió votos frente a lo ocurrido en la consulta del 8 de marzo.

La abstención – Votaron 2.300.000 personas más que en la primera vuelta de 2022.

Los Partidos y los políticos tradicionales que apoyaron la candidatura de Paloma valencia y perdieron

La mayoría de las firmas encuestadoras, que no lograron captar la foto del resultado definitivo.

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