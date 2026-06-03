Abelardo De La Espriella reitera que no reducirá el salario mínimo si llega a la presidencia

En medio del debate electoral y de versiones que han circulado en redes sociales sobre sus propuestas económicas, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella volvió a pronunciarse sobre el salario mínimo y aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, no impulsará una reducción de este ingreso para los trabajadores colombianos.

"El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente y no podemos generarle esa decepción al pueblo", señaló el aspirante a la presidencia.

Según De La Espriella, la discusión no debe centrarse en revertir una decisión ya adoptada, sino en encontrar mecanismos que permitan a las empresas asumir los mayores costos laborales sin afectar la generación de empleo. En ese sentido, propone una reducción de cargas tributarias para el sector productivo como una forma de compensar el impacto del aumento salarial.

El candidato también afirmó que en las empresas vinculadas a su actividad privada ordenó aplicar de inmediato el nuevo salario mínimo una vez fue anunciado, incluso cuando existía la posibilidad de que la medida fuera suspendida por decisiones judiciales.



Durante una entrevista reciente con la Revista Semana, De La Espriella aprovechó para exponer su visión sobre el mercado laboral y criticó lo que denominó la "psicología del diminutivo", una expresión con la que cuestiona que el debate económico se concentre únicamente en garantizar ingresos básicos.

A su juicio, el objetivo debe ser que los trabajadores tengan mayores oportunidades de crecimiento económico, emprendimiento y generación de ingresos. De La Espriella afirmó que su apuesta está encaminada a estimular la actividad empresarial y el crecimiento económico sin modificar el aumento salarial ya otorgado a los trabajadores.