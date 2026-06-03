"El Arca de Noé": el proyecto de entrada que proponen De La Espriella y José Manuel Restrepo

En diálogo con Mañanas Blu, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De La Espriella, desglosó la hoja de ruta técnica y política que su campaña ha denominado "El Arca de Noé". Este plan busca preparar al país para una transición inmediata tras una eventual victoria electoral, enfocándose en evitar crisis energéticas, realizar ajustes fiscales profundos y reactivar sectores económicos estratégicos.

El concepto de "El Arca de Noé"

Restrepo explicó que la estrategia no es improvisada, sino que responde a una preparación anticipada ante lo que consideran un panorama crítico heredado. "El arca de Noé se hizo antes de que llegara la inundación. Nosotros ya arrancamos a hacer nuestra arca de Noé", afirmó el candidato, destacando que el plan se divide en tres "compartimentos" esenciales: una matriz de decretos y leyes listos para firmar, una reestructuración organizacional del Estado y un plan de acción con prioridades en salud, energía y fiscalidad.

Para el primer día de gobierno, la campaña asegura tener mapeados los cargos del Estado hasta el tercer nivel. "Aquí ya no hay tiempo para curvas de aprendizaje. Aquí tenemos que arrancar con los decretos desde el primer día", enfatizó Restrepo, mencionando que cuentan con una base de datos de casi 2,000 hojas de vida para seleccionar a los mejores perfiles.



Alerta por crisis energética y económica

Uno de los puntos más urgentes del "Arca de Noé" es la prevención de un racionamiento eléctrico. Según Restrepo, el país está abocado a un riesgo inminente: "El gobierno Petro deja el apagón... nuestra tarea será evitarlo al máximo".

José Manuel Restrepo Foto: Blu Radio

Para ello, proponen "licencias ambientales express", una ventanilla única de proyectos y tecnificar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). En materia económica, el plan contempla reducir el tamaño del Estado central hasta en un 40% para el año 2030.

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Restrepo defendió la eliminación progresiva del impuesto del 4 por 1.000 y del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, argumentando que este último "ahuyenta la inversión" y "graba el crecimiento de la economía".

Educación y salud: el retorno del mérito

Frente a las críticas en universidades públicas, Restrepo desmintió que vayan a eliminar beneficios sociales. Al contrario, aseguró que fortalecerán la educación superior rescatando el concepto de mérito. "Vamos a reactivar un programa tipo Ser Pilo Paga... el Estado le paga a unos muchachos por llevarlos a las mejores universidades públicas o privadas", señaló, defendiendo que el sistema debe ser mixto y respetar la libertad de elección.

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Finalmente, en salud, el "Arca de Noé" incluye un fondo de estabilización de aproximadamente 10 billones de pesos para atender cirugías represadas y entrega de medicamentos, atacando lo que Restrepo califica como un "problema humanitario" generado por la actual administración.