"Estado no puede convertirse en maquinaria electoral", advierte campaña de Abelardo De La Espriella

El movimiento Defensores de la Patria, que respalda la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella, solicitó a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva y adelantar las actuaciones que considere necesarias frente a la participación de funcionarios públicos en la actual campaña presidencial.

La petición fue radicada mediante una comunicación dirigida al procurador general, Gregorio Eljach, en la que el movimiento expone una serie de preocupaciones sobre el desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

En el documento, la organización sostiene que durante los últimos meses se han presentado actuaciones y pronunciamientos de altos funcionarios del Gobierno nacional que, a su juicio, afectan la separación entre la función pública y la actividad electoral.

Entre los aspectos mencionados aparecen declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral, señalamientos contra autoridades e instituciones, así como la utilización de espacios oficiales para difundir mensajes políticos.



Defensores de la Patria también cuestiona actuaciones de varios ministros, entre ellos los titulares de las carteras del Interior, Armando Benedetti;, Salud, Guillermo Jaramillo; Educación, Daniel Rojas y Trabajo, Antonio Sanguino. Según la comunicación, estos funcionarios habrían asumido posiciones relacionadas con la campaña presidencial aprovechando la visibilidad y las atribuciones de sus cargos.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

Otro de los puntos planteados tiene que ver con RTVC. El movimiento recuerda que sobre el sistema público de medios ya se han realizado actuaciones preventivas de la Procuraduría para verificar el cumplimiento de principios de pluralismo, equilibrio y transparencia informativa.

La organización también menciona inquietudes sobre el uso de capacidades estatales, programas sociales y estructuras públicas que podrían tener incidencia en el debate electoral. Además, hace referencia a recientes declaraciones de altos funcionarios que, según su interpretación, tendrían relación con actividades de movilización política.

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El documento dedica varios apartados a una publicación realizada por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en la que habló de la necesidad de conseguir tres millones de votos adicionales para el candidato Iván Cepeda y manifestó que se pondría al frente de ese propósito político.

Por esa razón, el movimiento pidió a la Procuraduría ejercer sus competencias preventivas y disciplinarias frente a ministros y demás funcionarios públicos. También solicitó a las misiones de observación de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter, el International Republican Institute y Transparencia Electoral mantener especial vigilancia sobre estos hechos durante la segunda vuelta presidencial.