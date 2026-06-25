Cambio Radical se declara partido de gobierno y respaldará a De la Espriella en el Congreso

Cambio Radical anunció que se declarará oficialmente partido de Gobierno para respaldar la administración del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y acompañar las iniciativas que impulse el nuevo Ejecutivo a partir del próximo periodo legislativo.

La decisión fue adoptada por las bancadas de Senado y Cámara, que aseguraron trabajarán de manera coordinada con el Gobierno en proyectos orientados a fortalecer la seguridad, dinamizar la economía y promover medidas enfocadas en el bienestar social de los colombianos.

El partido informó además que, con la instalación del nuevo Congreso el próximo 20 de julio, presentará una agenda legislativa centrada en la recuperación del sistema de salud, el impulso al crecimiento económico, la generación de empleo y la creación de mayores oportunidades para mujeres y jóvenes.

Según la colectividad, la hoja de ruta también buscará avanzar en iniciativas relacionadas con la equidad y el fortalecimiento institucional, en medio del inicio de un nuevo periodo político tras la elección presidencial.



Con esta decisión, Cambio Radical deja clara su posición frente al nuevo Gobierno y señala que su respaldo estará dirigido a sacar adelante las reformas y proyectos que, a su juicio, contribuyan a recuperar la confianza ciudadana y mejorar las condiciones de vida en el país.