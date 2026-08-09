Cargo por Confiabilidad: piden suspender plazo para garantías de energía 2029-2030

El senador del Centro Democrático Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas preventivas frente a las garantías financieras que deben presentar las empresas participantes en la subasta del Cargo por Confiabilidad para el periodo 2029-2030.

La solicitud fue dirigida a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; al gerente general encargado de XM, Juan Carlos Morales, y a la directora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Adriana Jiménez.

El congresista planteó la necesidad de suspender temporalmente el hito relacionado con la entrega de las garantías de cumplimiento de la subasta, mientras se analiza formalmente la posibilidad de utilizar un mecanismo financiero alternativo.

Dicha subasta corresponde al periodo comprendido entre el primero de diciembre de 2029 y el 30 de noviembre de 2030 y tiene como propósito respaldar la disponibilidad de energía firme para atender la demanda del país, especialmente en escenarios en los que el sistema enfrente condiciones críticas.



#Urgente



Como Presidente de la Comisión V de @SenadoGovCo envió comunicado a la señora Ministra de Minas y Energía @mn_arboleda @MinEnergiaCo al Dr. Juan Carlos Morales @XM_SA_ESP y a la Dra. Adriana Jiménez Directora CREG



Señora Ministra María Nohemí



Solicitud de suspensión… pic.twitter.com/Zzl4s6ttmI — Juan Espinal (@Juan_EspinalR) August 9, 2026

Uno de los puntos centrales de la petición del congresista tiene que ver con las garantías financieras que deben presentar las empresas para demostrar que sí cuentan con respaldo para construir y poner en funcionamiento los proyectos de generación de energía que resulten comprometidos en la subasta.

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De acuerdo con Espinal, algunas empresas habían solicitado tiempo adicional para presentar instrumentos financieros conocidos como SBLC, utilizados como respaldo para acreditar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

El cronograma establecía el 6 de agosto de 2026 como fecha límite para la entrega de los contratos de combustible o las garantías de cumplimiento.

Para el senador, el problema no está en mantener las garantías que protegen al sistema eléctrico, sino en evitar que la imposibilidad de utilizar determinados instrumentos financieros termine dejando por fuera proyectos que pueden ser relevantes para la suficiencia energética del país.

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Ante esta situación, Espinal planteó que la CREG y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, evalúen la posibilidad de aceptar las Garantías a Primer Requerimiento, GPR, como mecanismo de cobertura.

Estas garantías podrían ser consideradas siempre que cumplan condiciones como ser irrevocables, incondicionales, exigibles al primer requerimiento y suficientes para proteger al beneficiario frente a un eventual incumplimiento.

El senador recordó que el Reglamento de Garantías de la CREG contempla la posibilidad de evaluar nuevas modalidades o mecanismos alternativos que aparezcan en el mercado, siempre que cumplan los principios establecidos por la regulación.

Por eso, solicitó que el ASIC presente formalmente ante la CREG las alternativas de GPR que cumplan con los requisitos establecidos.

Espinal pidió al Ministerio de Minas y Energía, a la CREG y a XM actuar de manera coordinada y preventiva, con el objetivo de evitar que una dificultad relacionada con el instrumento financiero utilizado para respaldar los proyectos termine convirtiéndose, hacia 2029 y 2030, en un riesgo para el suministro de energía del país.