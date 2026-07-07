De La Espriella evalúa posesionarse como presidente ante el Congreso en un batallón en Cauca

La posibilidad de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tome posesión de su cargo en un batallón militar del departamento del Cauca, y no en el Capitolio Nacional, volvió a generar controversia durante la emisión de Mañanas Blu, con Néstor Morales.

La información fue revelada por el periodista Felipe Zuleta, quien aseguró que esa sigue siendo la intención del mandatario electo y que el acto se realizaría con la presencia del Congreso de la República, trasladado hasta esa guarnición militar. Según Zuleta, el plan contempla que De La Espriella llegue en helicóptero al batallón y que los congresistas sean transportados en aeronaves de la Fuerza Aérea para cumplir con el requisito constitucional de que el presidente se posesione ante el Legislativo.

“Sí señores, en un batallón en el Cauca”, respondió Zuleta cuando fue consultado sobre el lugar donde se realizaría la ceremonia. El periodista añadió que esa era una idea que el hoy presidente electo había expresado durante toda la campaña y que, según la información conocida por él, mantiene la intención de llevarla a cabo.

Abelardo De La Espriella, presidente electo Foto: CNE

Debate sobre la constitucionalidad del acto

La revelación abrió un amplio intercambio entre los panelistas acerca de si un acto de esa naturaleza se ajusta a la Constitución. Mientras algunos participantes señalaron que la Carta Política únicamente exige que el presidente preste juramento ante el Congreso, otros advirtieron que el Legislativo tiene una sede oficial y que corresponde a esa corporación decidir si sesiona en un lugar distinto.



El panelista Héctor Riveros sostuvo que una posesión en una guarnición militar representaría “un rompimiento del orden constitucional”, al considerar que no puede ser el presidente electo quien determine unilateralmente el sitio donde debe reunirse el Congreso.

En contraste, Zuleta defendió que el texto constitucional no establece expresamente que la ceremonia deba realizarse en el Capitolio Nacional. “No dice que en el Capitolio Nacional”, afirmó durante el debate, al insistir en que lo importante es que el juramento se haga en presencia del Congreso y de las altas autoridades del Estado.

La discusión también giró alrededor de la eventual asistencia de la oposición al acto de posesión, especialmente después de las tensiones políticas surgidas tras las elecciones presidenciales. Algunos panelistas plantearon dudas sobre si todas las bancadas acudirían a una ceremonia realizada fuera de Bogotá, mientras otros señalaron que la ausencia de algunos congresistas no impediría necesariamente el desarrollo del acto.