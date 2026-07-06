¿Qué pasaría si el Consejo de Estado acogiera la demanada de elección de Abelardo De La Espriella?

La posibilidad de que el Consejo de Estado llegue a acoger para estudio e incluso anular la elección del presidente electo Abelardo De La Espriella abrió un intenso debate en Mañanas Blu, con Néstor Morales. Aunque los panelistas coincidieron en que ese escenario luce remoto, la discusión giró alrededor de una pregunta que, de concretarse, tendría profundas implicaciones institucionales para el país: ¿qué ocurriría si el máximo tribunal de lo contencioso administrativo invalida la elección presidencial después del 7 de agosto?

El interrogante surgió en medio del análisis de la demanda presentada por el abogado Luis Guillermo Pérez, quien busca la nulidad de la elección presidencial alegando presuntas irregularidades durante el proceso electoral. A partir de esa acción judicial, el programa dirigido por Néstor Morales exploró las consecuencias jurídicas y políticas de una eventual decisión favorable a esa solicitud.

La pregunta que marcó el debate

El momento central de la discusión llegó cuando Aurelio Suárez planteó un escenario hipotético: "Supongamos que el Consejo de Estado anula, como solicita la demanda, la credencial de Abelardo De La Espriella. ¿Quién es el presidente entonces después del 7 de agosto?".

La pregunta provocó un intercambio entre los panelistas, quienes reconocieron que el país enfrentaría una situación inédita. Luis Ernesto Gómez respondió que ese escenario "no va a pasar", aunque admitió que el ejercicio era válido desde el punto de vista institucional.



Por su parte, el analista Aurelio Suárez consideró que una decisión de esa naturaleza generaría un serio problema institucional: "Esa es la pregunta clave", afirmó al referirse al eventual vacío de poder que podría producirse si la elección fuera anulada.

Un escenario que consideran poco probable

Aunque la hipótesis ocupó buena parte del debate, varios participantes insistieron en que la posibilidad de que el Consejo de Estado deje sin efectos la elección presidencial es reducida.

Gómez sostuvo que lo más probable es que el proceso judicial continúe durante buena parte del próximo gobierno: "Va a ser un acto parecido al que tuvo Gustavo Petro durante los cuatro años en el CNE por violación de los topes de campaña. Lo mismo va a pasar durante los cuatro años de Abelardo De La Espriella", aseguró, al comparar la demanda con los procesos que enfrentó el actual mandatario por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Según Gómez, la acción judicial difícilmente tendría efectos inmediatos sobre la posesión presidencial.

Publicidad

La demanda y el ambiente político

Otro de los puntos analizados fue el contexto político en el que aparece la demanda. El panelista Aurelio Suárez sostuvo que la acción judicial hace parte de una estrategia más amplia del petrismo para cuestionar la legitimidad del presidente electo.

"La demanda es parte de todo un paquete. Por un lado, va Cepeda con la desobediencia civil, por el otro Petro no reconociendo a De La Espriella y por el otro la demanda, que realmente alimenta toda la otra parte", afirmó.

No obstante, también advirtió que todas las acusaciones deberán sustentarse con pruebas. "Todo esto tienen que probarlo. En Colombia no se puede sentar el precedente de que usted monta un relato... todo eso tiene que probarlo", señaló durante el programa.

Publicidad

La preocupación por una mayor polarización

El debate también abordó la creciente tensión entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el presidente electo. El analista Álvaro Forero sostuvo que la discusión no puede analizarse únicamente desde el plano jurídico, sino que responde a una confrontación política que se ha intensificado tras las elecciones.

"Hay que entender el contexto político de esto. Esto no es simplemente la declaración de un jefe de empalme... es una política de persecución judicial", afirmó. Forero también sostuvo que el petrismo interpreta algunas declaraciones de integrantes del equipo de De La Espriella como señales de una eventual persecución política contra el actual mandatario, mientras que otros panelistas rechazaron esa lectura y pidieron evitar conclusiones anticipadas.

Financiación de campaña y nuevas controversias

En la parte final del debate también surgieron cuestionamientos sobre la financiación de la campaña del presidente electo, luego de que Gustavo Petro denunciara en redes sociales una supuesta inversión de recursos extranjeros en publicidad digital. Los panelistas coincidieron en que cualquier acusación deberá ser investigada por las autoridades competentes. Aurelio Suárez insistió en que las denuncias deben estar acompañadas de pruebas: "Aquí uno no puede dar por hecho que un señor metió una plata en Facebook y entonces eso es una ayuda. Todo eso hay que probarlo totalmente", afirmó.