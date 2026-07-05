Academia de Medicina envía propuesta a Abelardo De La Espriella para reformar el sistema de salud

La Academia Nacional de Medicina (ANM) presentó al equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, una propuesta con recomendaciones para reformar el sistema de salud colombiano. En el documento la institución plantea cambios estructurales en el aseguramiento, la financiación, la prestación de servicios y el fortalecimiento institucional, con el objetivo de garantizar un modelo sostenible y eficiente.

Según informaron, la propuesta es el resultado de ocho meses de trabajo en los que participaron representantes de aseguradoras, asociaciones de pacientes, prestadores de servicios de salud, economistas, farmacéuticas, académicos y autoridades del sector, quienes desarrollaron más de 30 sesiones técnicas para construir las recomendaciones.

Médica, referencia Foto: Unplash

Uno de los principales planteamientos de la Academia es que el Estado se convierta en el asegurador único del sistema de salud mediante un fondo estatal, manteniendo la participación de actores privados en la prestación de los servicios.

Además, la institución propone unificar los regímenes contributivo y subsidiado para que todos los colombianos tengan el mismo plan de beneficios. En ese sentido, las EPS dejarían de administrar los recursos financieros y pasarían a desempeñarse como gestoras del riesgo en salud y de la operación, siendo remuneradas de acuerdo con los resultados de su gestión.



En el documento, la Academia destacó que cualquier transformación del sistema debe comenzar con un plan de choque que inyecte recursos para atender las necesidades más urgentes, evitar el colapso financiero de hospitales y clínicas y garantizar la atención de los pacientes de mayor riesgo mientras se implementan las reformas estructurales.

Asimismo, advierte sobre problemas como la complejidad administrativa, la desarticulación entre los diferentes actores, las fallas en el flujo de recursos, la inequidad territorial, el bajo desarrollo de la atención primaria y los casos de corrupción que afectan al sistema.

Robot Mantra 3 realiza primera cirugía en el Hospital Internacional de Colombia // HIC

Para la Academia fortalecer las instituciones y el talento humano, son algunas de las recomendaciones que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella debería tener en cuenta para el buen funcionamiento de la salud en el país.

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La Academia asegura que fortalecer técnicamente entidades como el Ministerio de Salud, la ADRES, el Invima, el Instituto Nacional de Salud, el IETS y la Superintendencia Nacional de Salud podría mejorar la vigilancia del sistema y prevenir riesgos financieros y operacionales.

Asimismo, plantea consolidar redes integradas de atención, reforzar la atención primaria, impulsar la hospitalización domiciliaria y mejorar las condiciones laborales del personal de salud, especialmente de médicos familiares, enfermeras y profesionales de salud mental.

De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina, Colombia destina entre 150 y 160 billones de pesos anuales al sistema de salud, equivalentes a cerca del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB). Recursos que asegura son suficientes para garantizar el funcionamiento del sistema si se administran de manera eficiente y se combate la corrupción. Incluso, estima que hasta un 25 % de los recursos podrían perderse por ineficiencias administrativas, sin contar los efectos de la corrupción.