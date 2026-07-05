Petro impulsa demanda contra elección del presidente Abelardo De La Espriella

Aunque se han surtido todos los trámites correspondientes para confirmar el resultado, luego certificar la elección después del escrutinio y entregar las credenciales de presidente electo a Abelardo De La Espriella, para que así pueda asumir como jefe de Estado el 7 de agosto, el mandatario saliente Gustavo Petro anunció acciones judiciales como la solicitud de nulidad de la declaratoria de la elección.

Será una demanda contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría que presentará el martes 7 de julio el exsuperintendente de Subsidio Familiar y exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, quien a través de una plataforma virtual dispuso un formulario para que más ciudadanos se sumen, manteniéndolo a él como principal accionante.

Abelardo De La Espriella, presidente electo Foto: CNE

Se trata de una acción que deberá estudiar la Sección Quinta del Consejo de Estado. Y además, en caso de admitirse, uno de los asuntos a resolver antes del análisis es si acepta o no aplicar la medida cautelar que pide el demandante de suspender el evento de Transmisión de Mando Presidencial.

El llamado cobró fuerza por el extenso mensaje de Petro. “Ningún (a) progresista debe responder con violencia, en ningúna parte del país solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, comentó el mandatario saliente, dando línea ya desde un escenario como jefe de la oposición.



Pero aunque habla de la no violencia, en su trino también dijo que pasa “a la fase de resistencia activa”. Eso lo matiza con que esa etapa se dará “si el gobierno entrante agrede los derechos logrados” y en el remate sugiere protestas, porque se sostiene en que “el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en toda las calles”.

Petro también adelantó que interpondrá varias demandas contra quienes a su juicio lo injurian y calumnian. “Aviso que de ahora en adelante, ya sin el peso de ser el mandatario de todas y todos, pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnia e injuria a toda persona que se atreva a usar sus odios y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo”, escribió.

La posición del presidente saliente no es sorpresiva y se alinea con el llamado del candidato del gobierno que fue derrotado, Iván Cepeda, quien se ratifica a diario en que se declara en “desobediencia civil pacífica”, sin explicar qué medidas tomará, teniendo en cuenta que también es un senador electo al quedar de segundo en la contienda electoral, por lo tanto representa uno de los poderes del Estado.

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Queda la duda si activarán nuevamente los grupos de protestas que mantuvieron sitiadas a varias ciudades del país como en los años 2019 y 2021.