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Blu Radio  / Política  / Contraloría General acompañará proceso de empalme entre gobierno saliente y el entrante

Contraloría General acompañará proceso de empalme entre gobierno saliente y el entrante

El organismo de control designó a un enlace que hará parte del proceso de transición entre gobiernos, tras una solicitud del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella.
Foto: AFP
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

La Contraloría General de la República acompañará institucionalmente el proceso de empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo De La Espriella, así lo confirmó el vicepresidente electo José Manuel Restrepo tras publicar la respuesta por parte del ente a su solicitud.

En una carta fechada el 5 de julio de 2026, la entidad confirmó su disposición para participar en este ejercicio institucional, con el objetivo de fortalecer la transparencia, garantizar la continuidad de la gestión pública y proteger los recursos del Estado.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación
BLU Radio // Contraloría //
Foto: Contraloría General de la Nación

“Agradezco la invitación y celebro esta iniciativa, orientada a fortalecer la transparencia, la continuidad de la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado”, señala el texto de la Contraloría.

En el comunicado, el ente de control señala que este proceso lo realizará bajo el respeto por la autonomía e independencia del organismo.

“Con el propósito de facilitar la coordinación institucional y servir de enlace con las comisiones de trabajo que se desarrollen del proceso de empalme, me permito designar a la doctora Alejandra Sánchez Lozada, secretaria privada del Despacho del Contralor General y contralora delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, quien liderará la coordinación del equipo de la Contraloría”, agregó.

Frente a esto, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradeció la disposición del organismo y aseguró que esta es una demostración de la legitimidad del Empalme Anticorrupción.

“Creemos que esta es una demostración de que, logrando esa transparencia, garantizándole a los colombianos un eficiente uso de los recursos públicos y demostrando claridad en las cuentas, los colombianos tendremos absoluta certeza sobre lo que ha sucedido y sobre lo que habrá de construir el gobierno de Abelardo de la Espriella de aquí en adelante”, dijo el vicepresidente.

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