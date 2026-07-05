“El empalme no va a ser transparente”: dura advertencia de exministra sobre transición de Gobierno

La exministra de Agricultura y exdirectora de Planeación Nacional, Cecilia López Montaño, lanzó una serie de advertencias sobre el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la administración entrante.

En entrevista en Sala de Prensa, la economista expresó su preocupación por la falta de transparencia en la transición, el deterioro de la capacidad técnica del Estado y los desafíos que enfrentará el nuevo gabinete para responder a las expectativas sociales del país.

López, quien aseguró haber participado en seis gobiernos y varios procesos de empalme, recordó que una de las transiciones más difíciles que vivió fue la que se produjo entre las administraciones de César Gaviria y Ernesto Samper. "Ahí tuvimos un empalme complicado", recordó, al señalar que incluso existieron filtraciones de la información que manejaba el equipo encargado de preparar la llegada del nuevo Gobierno.

Sin embargo, considera que el escenario actual presenta retos aún mayores. "No va a ser transparente", respondió de manera categórica al ser consultada sobre el proceso de empalme con el Gobierno saliente.



La exministra explicó que uno de los principales problemas radica en la salida de funcionarios con experiencia dentro del Estado. "Aquí nadie ha mirado lo que significa la pérdida de haber sacado no solamente la tecnocracia, sino también la burocracia en el buen sentido", afirmó.

Según López, la desvinculación de personal técnico provocó la pérdida de información fundamental para la administración pública. "Al sacar la tecnocracia y la burocracia, ¿sabes qué se perdió? Se perdieron los datos", sostuvo. Como ejemplo, mencionó informes oficiales que, a su juicio, presentan inconsistencias y dificultan conocer el verdadero estado de las entidades.

Para la economista, un proceso de empalme requiere información confiable y equipos técnicos sólidos. "¿Cómo se hace un empalme cuando no tienes la base sustantiva con la cual uno puede saber qué pasó, que son los datos y los informes?", cuestionó.

Publicidad

"Este es otro país"

Uno de los mensajes centrales de la entrevista estuvo dirigido a quienes asumirán responsabilidades en el próximo Gobierno. López insistió en que el país cambió profundamente durante los últimos años y que las nuevas autoridades deberán entender esa transformación.

"Este país hoy no es el país de antes", manifestó.

Explicó que, además de la población en condición de pobreza, existe un amplio grupo de ciudadanos vulnerables que hoy tiene mayores expectativas frente al Estado. "Hoy tienen poder, por lo menos el 40 o 45 por ciento; saben cómo salir a la calle y protestar porque sienten que tienen derecho", señaló.

Publicidad

En ese sentido, advirtió que el nuevo Gobierno deberá ofrecer respuestas reales y no limitarse a políticas asistencialistas. "No son subsidios ni regalos; es cómo se inserta esta población en el desarrollo del país", afirmó.

López aseguró que desconocer esa nueva realidad podría traducirse en mayores tensiones sociales. "Ese es otro país", insistió.

Evaluación de los futuros ministros

Durante la conversación también se refirió a algunos de los nombres que suenan para integrar el nuevo gabinete.

Sobre el eventual ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, destacó que conoce el sector rural, aunque advirtió que enfrentará un escenario institucional complejo.

Asimismo, expresó preocupación por la situación de miles de familias beneficiarias de programas de tierras. "Tienen 22.000 familias a las que les entregaron tierras sin título de propiedad", dijo, al advertir que esa situación podría convertirse en uno de los primeros desafíos para la nueva administración.

Respecto al futuro ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, consideró que posee formación y conocimientos suficientes para asumir el cargo, aunque enfatizó que necesitará rodearse de especialistas.

"Él es un buen economista, pero no es un macro de los macros que maneja todo lo fiscal", afirmó. Por ello, recomendó conformar un equipo técnico sólido en áreas como crédito público, presupuesto y manejo de la deuda.

Publicidad

Críticas al cierre del Gobierno

Otro de los puntos que cuestionó fue la forma en que, según ella, el Gobierno saliente está concluyendo su administración.

López afirmó que le preocupa la realización de nombramientos y decisiones de última hora que podrían comprometer la gestión del nuevo Ejecutivo.

"Ellos no se acuerdan que lo único que lo juzga a uno bien es la historia", expresó al referirse a esas actuaciones.

Publicidad

También cuestionó que algunas entidades continúen acelerando procesos administrativos cuando el cambio de gobierno es inminente.

La exministra rechazó que su postura obedezca a diferencias personales con el Gobierno del que hizo parte durante un tiempo.

"No tengo ningún resentimiento", aseguró. Incluso sostuvo que esa experiencia terminó impulsándola a estudiar con mayor profundidad la realidad nacional y a escribir nuevas reflexiones sobre el país.

En ese contexto anunció la publicación de un nuevo libro, De cara al 2050, elaborado junto con académicos e investigadores de distintas universidades y del Banco de la República, cuyo propósito será aportar insumos técnicos para el Congreso y el próximo Gobierno.

Al cierre de la entrevista, Cecilia López reiteró que el éxito de la nueva administración dependerá de recuperar la capacidad técnica del Estado, fortalecer los equipos especializados y comprender que Colombia enfrenta una nueva realidad social. "Se tienen que rodear muy bien, pero tienen que entender este mensaje inicial: ustedes tienen otro país", concluyó.