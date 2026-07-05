"Ojalá el Gobierno esté dispuesto a dejarse ayudar": el clamor tras la tragedia en Venezuela

La tragedia que golpeó al estado La Guaira tras los terremotos de finales de junio sigue dejando cicatrices profundas en Venezuela. Una semana después del desastre, el país ya no está concentrado únicamente en las labores de rescate: ahora enfrenta el enorme desafío de reconstruir ciudades, viviendas y la vida de miles de familias que lo perdieron todo.

En charla con Sala de Prensa Blu, el corresponsal en Caracas, Santiago Martínez, dejó por un momento su papel de reportero para hablar desde su experiencia como venezolano, padre de familia y ciudadano. Su testimonio retrata el impacto emocional que aún vive el país y resume el principal reto que viene por delante con una frase contundente: "Ojalá el Gobierno esté dispuesto a dejarse ayudar".

Aunque los equipos internacionales de rescate ya comenzaron a retirarse, Martínez considera que el trabajo más difícil apenas empieza. En su opinión, la recuperación dependerá en gran parte de las decisiones que adopten las autoridades venezolanas durante los próximos meses.

"Ojalá aceptan a los mejores para la reconstrucción", afirmó el periodista, al destacar el apoyo técnico que brindaron países como Turquía, Catar, Estados Unidos y otros durante las operaciones de búsqueda.



Sin embargo, expresó preocupación por la respuesta inicial de las autoridades durante la emergencia. "Fue más sencillo decir: 'nos desbordó la emergencia'. Era verdad", aseguró, al cuestionar que en algunos sectores afectados los primeros auxilios tardaran en llegar.

Martínez sostuvo que la prioridad ahora será reubicar a miles de personas que perdieron sus viviendas, muchas de ellas ubicadas en edificios completamente destruidos.

Terremoto en Venezuela: videos muestran edificios colapsados y graves daños estructurales Foto: captura de video

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El drama sigue marcando a La Guaira

Más allá de las cifras oficiales, el corresponsal relató que lo más difícil ha sido escuchar las historias de quienes aún buscan familiares entre los escombros.

Recordó especialmente el momento en que un hombre se le acercó durante una cobertura y le dijo: "Mi hija está allí en el piso tres", señalando un edificio donde los primeros niveles habían quedado completamente aplastados.

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"Yo qué le dice a un señor así. No hay palabras, no hay consuelo, no hay nada. Lo abracé", contó Martínez, evidenciando la carga emocional que también enfrentan los periodistas que cubren la tragedia.

El reportero también explicó que recorrer La Guaira ha sido revivir uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país. A diferencia del deslave de Vargas de 1999, aseguró que en esta ocasión observó daños estructurales prácticamente en toda la región.

La solidaridad es una luz al final del túnel en Venezuela

A pesar del panorama desolador, Martínez destacó la solidaridad que ha encontrado entre los venezolanos. Explicó que desde distintos estados del país han llegado alimentos, insumos y ayuda para los damnificados.

"Todo el país está dispuesto y lo está haciendo", afirmó, al describir la movilización ciudadana para apoyar a quienes lo perdieron todo.

También confesó que uno de los momentos que más lo conmovió ocurrió cuando, después de varios días de cobertura ininterrumpida, pudo ver las muestras de apoyo internacional.

"Se me aguaron los ojos", dijo al recordar los homenajes y minutos de silencio realizados en distintos eventos deportivos alrededor del mundo.

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Para el periodista, la solidaridad internacional y la disposición de los venezolanos representan una esperanza en medio de la tragedia. Sin embargo, insistió en que el éxito de la reconstrucción dependerá de que las autoridades permitan el apoyo técnico y humanitario que hoy ofrece la comunidad internacional.