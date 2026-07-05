En Medellín crecieron más del 50% los accidentes por mala disposición de residuos

Hay preocupación en la empresa de aseo de Medellín, Emvarias, por el incremento que se viene evidenciando en la ciudad a causa de heridas y accidentes, por la mala separación de la basura en las 16 comunas y 5 corregimientos que tiene la ciudad.

Según la empresa filial de EPM, en lo que va corrido de este año, se han reportado 64 incidentes que ponen en riesgo la salud de quienes trabajan en la limpieza y recolección. Esta cifra llama la atención si se compara con que en todo el año 2025 se registraron 109 accidentes laborales.

Así lo advierte Jhon Bedoya, coordinador de Operaciones de Emvarias, sobre cómo hacer la separación de residuos correctamente.

“Los residuos peligrosos, como jeringas y objetos cortopunzantes, deben tener un tratamiento diferencial y para esto Emvarias tiene dispuesta la Línea Amiga del Aseo, 6044445636, donde cualquier usuario de la ciudad nos puede llamar para nosotros recoger estos desechos, y damos capacitación de la correcta disposición”, dijo Bedoya.



El informe advierte que los accidentes están relacionados con el contacto con elementos cortopunzantes y otros residuos de riesgo biológico y mecánico. De ellos, 18 ocurrieron en el proceso de limpieza vial y 91 en recolección y transporte.

Es importante reiterar que en Medellín se generan 60 toneladas de desechos cada día, lo que se traduce en la cantidad equivalente a 20 trenes del Metro, cada uno con tres vagones. Esto, anualmente, suma un total de 7.300 trenes del sistema Metro.