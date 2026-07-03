A la cárcel fue enviada mujer señalada de torturar y asesinar a su hijo de 5 años en Medellín

A la cárcel fue enviada la mujer señalada de torturar y asesinar a su hijo de 5 años en Medellín. La agresora golpeaba la menor de edad con cables y objetos contundentes en reiteradas ocasiones.

Una mujer de 28 años fue enviada a un centro carcelario por su presunta responsabilidad en la tortura y homicidio agravado de su hijo de cinco años, en un caso que ha causado conmoción en Medellín.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Medellín, el menor habría sido víctima de constantes agresiones físicas entre febrero y mayo de este año.

Las autoridades establecieron que la mujer presuntamente lo golpeaba con cables eléctricos y objetos contundentes dentro de la vivienda donde residían, ubicada en el sector La Avanzada, del barrio Santo Domingo.



La Fiscalía señaló que el pasado 9 de mayo la procesada, al parecer, le propinó un fuerte golpe en el abdomen al niño, lesión que le provocó una peritonitis y, posteriormente, la muerte.

El dictamen de Medicina Legal reveló la gravedad del maltrato al evidenciar que el cuerpo del niño tenía cerca de 120 lesiones en diferentes etapas de cicatrización, lo que, según los investigadores, demostraría un patrón sistemático de violencia.

Tras recopilar los elementos materiales probatorios, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación capturaron a la mujer y en las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los delitos de tortura agravada y homicidio agravado.