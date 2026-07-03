Esclarecen 8 homicidios en Barrancabermeja y capturan a 6 presuntos sicarios

La Policía del Magdalena Medio dio un golpe contundente contra las estructuras criminales que operan en la región. Las autoridades lograron la captura de seis presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Los de la M’. El operativo, desarrollado mediante tres allanamientos estratégicos en el Distrito Especial de Barrancabermeja, permitió el esclarecimiento de ocho homicidios cometidos entre 2025 y 2026.

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, explicó que este resultado es fruto de una ofensiva coordinada con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. “Se logra el esclarecimiento de ocho homicidios presentados, cinco en el 2025 y tres en el periodo 2026. Se capturan a seis presuntos delincuentes integrantes de 'Los de la M', los cuales venían cometiendo hechos de sicariatos, de forma metódica, planificada y simultánea”, afirmó el alto oficial.

Entre los capturados por orden judicial bajo los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, se encuentran alias ‘Ito’, presunto cabecilla de la comuna 5; alias ‘Narváez, cabecilla de la comuna 1; ‘Ruso’, ‘Panviejo’, ‘El Profe’ y ‘Rina’. Asimismo, se notificó la imputación de alias ‘Danner’ en centro carcelario. Durante los registros, los uniformados incautaron teléfonos celulares y otros elementos materiales probatorios.

El coronel Roa Buitrago hizo especial énfasis en un caso que conmocionó a la región el pasado 11 de febrero en el barrio Los Naranjos, donde un hombre fue asesinado mientras se movilizaba en motocicleta junto a su pequeño hijo. “Aquí hoy, en este trabajo articulado, se hizo justicia y pusimos a disposición a este sujeto, a este delincuente que generó este sicariato”, enfatizó.



Un juez de control de garantías les dictó a los procesados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Con estas detenciones, las autoridades de la región ya suman más de 20 capturas por homicidio y la incautación de 122 armas de fuego en lo que va del año.