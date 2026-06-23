Alcaldía de Barrancabermeja denuncia contaminación por hidrocarburos en ciénaga El Llanito

Una presunta falla operacional registrada en la planta nororiental de Ecopetrol, ubicada en el corregimiento El Llanito, habría provocado el vertimiento de hidrocarburos y aguas industriales que terminaron afectando humedales y cuerpos de agua de especial importancia ecológica en Barrancabermeja, según informó la Alcaldía.

La denuncia fue realizada por el secretario de Ambiente y Transición Energética del Distrito, Leonardo Granados, quien aseguró que el incidente ocurrió el pasado 21 de junio, durante la jornada electoral, cuando se presentó un rebosamiento de hidrocarburos y aguas industriales que alcanzó el sector de La Macarena y posteriormente se desplazó hacia la ciénaga El Llanito.

Según el funcionario, el material contaminante, compuesto por hidrocarburos, sedimentos y macrófitos afectados, ingresó a uno de los ecosistemas más sensibles de la región, hábitat de especies protegidas como el manatí antillano, catalogado en riesgo de extinción.

“Con este hecho Ecopetrol reincide de manera grave en la violación al Plan de Conservación del Manatí Antillano y al Protocolo SPAW de biodiversidad, compromisos ambientales que deben cumplir a nivel internacional”, afirmó Granados.



Ante la situación, el secretario anunció la presentación de una denuncia penal por los presuntos delitos de daño a los recursos naturales y contaminación ambiental. Asimismo, solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) la apertura de un pliego de cargos por considerar que se trata de hechos reiterados y agravados debido a que ocurrieron en áreas de especial importancia ecológica.

Granados señaló que la contaminación también estaría generando impactos sobre las comunidades pesqueras de la zona. De acuerdo con el funcionario, en sectores como Galdianito se han registrado reducciones superiores al 60 % en las capturas de pesca, afectando directamente el sustento de numerosas familias.

Como parte de las medidas adoptadas, la Secretaría de Ambiente adelanta la coordinación de monitoreos fisicoquímicos de agua y sedimentos para determinar el alcance de las afectaciones ambientales. Además, informó que fueron instauradas una acción de tutela y una acción popular contra Ecopetrol.

Publicidad

El funcionario aseguró que los puntos afectados no se limitan a La Macarena, sino que también se han identificado presuntas evidencias de contaminación en sectores como Cardales, Los Pinos, Galdianito y 86, entre otros puntos conectados con los complejos cenagosos de la zona.

Hasta el momento, Ecopetrol no se ha pronunciado públicamente sobre las denuncias formuladas por la Secretaría de Ambiente de Barrancabermeja.