Cómo va el escrutinio en Colombia: se acerca la hora de resultados definitivos

A medida que avanzan las comisiones escrutadoras en todo el país, Colombia entra en la recta final del proceso electoral que definirá oficialmente al próximo presidente de la República. Los datos consolidados hasta ahora muestran que las diferencias entre el preconteo divulgado la noche de las elecciones y el escrutinio formal son marginales, lo que acerca cada vez más la declaratoria definitiva de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las autoridades electorales, así como representantes de distintas campañas y organismos de control, coinciden en que las variaciones encontradas hasta el momento no alteran la tendencia general que dio como ganador a Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial.

Qué es el escrutinio y por qué es clave para los resultados definitivos

El escrutinio es el proceso mediante el cual jueces, notarios y comisiones electorales verifican una a una las actas de votación para consolidar los resultados oficiales de una elección. A diferencia del preconteo, que tiene carácter informativo, el escrutinio constituye el mecanismo legal que valida los votos depositados por los ciudadanos.

Durante este proceso se revisan formularios E-14, E-26 y demás documentos electorales para corregir posibles errores de digitación, inconsistencias matemáticas o reclamaciones presentadas por los testigos de las campañas. Según explicó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiróz, el procedimiento se desarrolla en audiencias públicas y bajo vigilancia de las campañas políticas, garantizando transparencia y acceso a la información.



Las diferencias entre preconteo y escrutinio son mínimas

Uno de los principales hallazgos durante las primeras jornadas de escrutinio ha sido la escasa diferencia entre los datos reportados inicialmente y los resultados revisados por las comisiones escrutadoras. En ciudades como Barranquilla, por ejemplo, la diferencia encontrada entre el preconteo y el escrutinio fue de pocos votos.

Mientras Abelardo De La Espriella perdió 12 votos frente al dato preliminar, Iván Cepeda sumó 48 votos adicionales. Situaciones similares se han registrado en otras capitales del país. En Cartagena la variación fue de 73 votos, en Montería de 86 y en Sincelejo de 90, cifras que resultan insignificantes frente a una diferencia nacional cercana al cuarto de millón de sufragios. De acuerdo con los análisis realizados por periodistas y observadores electorales, las diferencias acumuladas en las principales ciudades del país no superan los 300 votos, un comportamiento que históricamente se presenta en todos los procesos electorales colombianos.

Resultados elecciones presidenciales 2026

Bucaramanga y otras ciudades confirman la tendencia

Los resultados del área metropolitana de Bucaramanga también reflejan la estabilidad del proceso. Según el consolidado del formulario E-26, Iván Cepeda pasó de 236.751 votos en el preconteo a 236.648 en el escrutinio, una disminución de 103 sufragios. Por su parte, Abelardo De La Espriella pasó de 454.888 votos a 455.044, ganando 156 votos adicionales.

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Durante el proceso han explicado que estos movimientos obedecen a correcciones normales derivadas de errores de transmisión o digitación, y no a alteraciones sustanciales de los resultados. Precisamente, las autoridades electorales han insistido en que el escrutinio existe para verificar y corregir esos posibles errores, especialmente en un proceso que involucra más de 120.000 registros electorales.

El CNE se prepara para proclamar los resultados oficiales

Mientras concluyen los escrutinios departamentales y municipales, el Consejo Nacional Electoral inició la consolidación nacional de los resultados.Diversas voces consideran que en cuestión de horas o pocos días podría producirse la declaratoria oficial del presidente electo. Algunos analistas estiman que el proceso podría completarse antes de finalizar la semana, una vez se incorporen los últimos datos pendientes y se resuelvan las reclamaciones que aún permanecen en trámite.

El CNE ha reiterado que el escrutinio nacional se realiza con base en las actas oficiales remitidas por las autoridades electorales, incluyendo las provenientes del exterior.

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Procuraduría descarta evidencias de fraude electoral

Otro de los aspectos que ha marcado el debate posterior a las elecciones son las denuncias de presuntas irregularidades.Sin embargo, el procurador general, Gregorio Eljach, aseguró que hasta el momento no existe evidencia suficiente para afirmar que hubo fraude, manipulación o alteración de los resultados.El jefe del Ministerio Público señaló que las reclamaciones presentadas por las campañas están siendo tramitadas dentro de los procedimientos establecidos y que serán las instancias competentes las encargadas de resolver cualquier controversia pendiente.

Asimismo, el CNE indicó que la mayoría de las reclamaciones ya fueron atendidas durante las etapas zonales y municipales del escrutinio, por lo que solo un número reducido llegaría a la fase nacional.

La cuenta regresiva para conocer el resultado definitivo

Con más del 99 % de los escrutinios territoriales avanzados y diferencias mínimas frente al preconteo, el país se encuentra cada vez más cerca de conocer el resultado definitivo de las elecciones presidenciales.

Los datos revisados hasta ahora muestran que los ajustes encontrados representan apenas decenas o cientos de votos en municipios y ciudades, muy lejos de una cifra que pueda modificar la ventaja obtenida por Abelardo De La Espriella en las urnas. Por ello, la atención está puesta ahora en la sesión de la Comisión Escrutadora Nacional y en la posterior declaratoria oficial que emitirá el Consejo Nacional Electoral, paso final para cerrar uno de los procesos electorales más observados y debatidos de los últimos años en Colombia.