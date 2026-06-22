Del preconteo a la declaratoria oficial: así es el escrutinio que define al presidente de Colombia

Tras el cierre de las urnas y la divulgación de los resultados preliminares del preconteo, comenzó una de las etapas más importantes del proceso electoral colombiano: el escrutinio. Aunque la noche de las elecciones permite conocer una tendencia clara sobre el comportamiento de los votantes, son los escrutinios los que tienen validez jurídica y los que finalmente determinarán quién será el próximo presidente de la República.

Desde Corferias, en Bogotá, donde funcionan cerca de 300 comisiones escrutadoras correspondientes a la capital del país, el delegado para lo electoral de la Registraduría Nacional, Jaime Suárez, explicó en detalle cómo avanza este procedimiento que se desarrolla simultáneamente en los 1.104 municipios del territorio nacional.

Primer paso: el conteo realizado por los jurados de votación

El primer nivel del proceso se cumplió durante la jornada electoral. Según explicó Suárez, los más de 850.000 jurados de votación que estuvieron distribuidos en las 122.000 mesas habilitadas para la segunda vuelta fueron los encargados de realizar el conteo inicial de los votos y diligenciar las actas electorales.



Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

Ese conteo es el que alimenta el preconteo que conocen los ciudadanos la misma noche de las elecciones. Sin embargo, estos resultados son informativos y no constituyen el resultado oficial de la elección.

Segundo paso: entran en funcionamiento las comisiones escrutadoras

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Una vez finaliza el trabajo de los jurados, comienza el segundo nivel del escrutinio. En esta etapa intervienen cerca de 3.000 comisiones escrutadoras distribuidas en todo el país, de las cuales aproximadamente 300 funcionan en Bogotá.

Estas comisiones están integradas principalmente por jueces de la República, además de notarios y registradores de instrumentos públicos. Su función es revisar y verificar la información proveniente de cada mesa de votación.

Así se revisan los documentos electorales

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El procedimiento inicia con la apertura del denominado Arca Triclave, un sistema de custodia donde permanecen almacenados los documentos electorales enviados desde los puestos de votación.

De allí se extraen los pliegos electorales, es decir, los sobres que contienen las actas y demás documentación producida durante la jornada. Los jueces reciben estos documentos, revisan cada formulario y proceden a digitalizar la información. Posteriormente, las actas son proyectadas en pantallas para que todos los presentes puedan verificar los datos consignados.

Elecciones en Colombia. Foto: Blu Radio.

Vigilancia permanente de campañas y organismos de control

El escrutinio no se realiza únicamente por las autoridades electorales. Durante todo el proceso participan testigos de las campañas presidenciales, funcionarios de la Procuraduría, personerías y servidores de la Registraduría que actúan como secretarios de las comisiones.

La presencia de estos actores busca garantizar la transparencia del proceso y permitir que cualquier inconsistencia pueda ser advertida y revisada oportunamente.

¿Qué ocurre si hay reclamaciones?

Durante la revisión de las actas, los testigos electorales pueden presentar reclamaciones cuando consideran que existe alguna inconsistencia en la documentación.

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Los jueces tienen la facultad de resolverlas de manera inmediata. En algunos casos pueden ordenar verificaciones adicionales o incluso un recuento de votos, especialmente cuando encuentran tachaduras, enmendaduras o errores que generen dudas sobre los resultados registrados.

No obstante, si consideran que la información es clara o que una situación ya fue resuelta previamente en la mesa de votación, pueden rechazar la solicitud. La decisión final corresponde a los jueces, quienes actúan con autonomía en el ejercicio de sus funciones.

Tercer paso: consolidación de resultados en los departamentos

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Una vez terminan los escrutinios municipales y distritales, se inicia una nueva fase del proceso. Los resultados son remitidos a las capitales departamentales, donde funcionan las comisiones escrutadoras generales o departamentales. Estas comienzan formalmente sus labores el martes posterior a la elección.

A diferencia de la etapa anterior, aquí ya no intervienen jueces de la República. El proceso queda en manos de delegados del Consejo Nacional Electoral, encargados de consolidar los resultados de todos los municipios de cada departamento.

El papel del Consejo Nacional Electoral

Superada la fase departamental, toda la información es enviada al Consejo Nacional Electoral. El organismo recibe los consolidados de los 32 departamentos y de Bogotá, además de realizar el escrutinio correspondiente a las mesas instaladas en el exterior. Con esos resultados se efectúa el escrutinio nacional definitivo.

La declaratoria oficial del nuevo presidente

La última etapa consiste en la consolidación total de los resultados y la expedición de la declaratoria oficial de elección. Solo después de concluir este proceso y resolver todas las reclamaciones pendientes, el Consejo Nacional Electoral certifica quién será el presidente de Colombia para los próximos cuatro años.

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De esta manera, aunque el preconteo permite conocer rápidamente una tendencia electoral, es el escrutinio el procedimiento que garantiza la transparencia, la verificación de los resultados y la validez jurídica de la elección presidencial.