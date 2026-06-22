De la Espriella ganó en municipios ubicados en zona de influencia del páramo de Santurbán

La provincia de Soto Norte en Santander le votó ampliamente a Abelardo de la Espriella. En los seis municipios que integran esta región —Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona— el candidato obtuvo 12.799 votos, frente a los 2.311 alcanzados por Iván Cepeda.

Los resultados reflejan una amplia ventaja para De la Espriella en todos los municipios de la provincia. En Tona logró 3.384 votos frente a 638 de Cepeda; en Matanza obtuvo 3.130 frente a 608; en Charta 2.234 frente a 339; en Suratá 1.979 frente a 451; en California 1.074 frente a 213; y en Vetas 998 votos frente a 62.

Para líderes de la región, el resultado electoral está estrechamente relacionado con la situación que atraviesan los municipios de Soto Norte por el prolongado debate sobre la delimitación del páramo de Santurbán y el futuro de la actividad minera.

Hernán Bautista, exalcalde de Vetas, aseguró que la votación constituye un mensaje de inconformidad frente al manejo que el Gobierno Nacional le ha dado a esta problemática.



“La provincia de Soto Norte le dijo un sí rotundo a Abelardo de la Espriella porque es una provincia que está cansada de un gobierno que no ha entendido ni comprendido la situación real de Santurbán”, afirmó.

Según Bautista, durante años los municipios han enfrentado incertidumbre jurídica, social, ambiental y económica debido a la falta de una delimitación definitiva del páramo. Recordó que Vetas fue el primer municipio en adelantar el proceso de concertación ordenado por la Corte Constitucional para avanzar en la delimitación, pero ocho años después de esa decisión el proceso sigue sin concluir.

“El Gobierno desconoció los acuerdos de Vetas y dejó al municipio en una incertidumbre jurídica. Nuestras actividades mineras se siguen desarrollando con mayores dificultades, más trámites y más restricciones”, señaló.

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El exmandatario sostuvo que buena parte del respaldo obtenido por De la Espriella responde a su propuesta de fortalecer y organizar la actividad minera formal en el país. “La comunidad vetana vio en Abelardo de la Espriella un candidato que plantea que la minería sí va, pero bien hecha, organizada y formalizada. Eso es lo que busca la provincia: reglas claras para trabajar con tranquilidad y responsabilidad”, manifestó.

Bautista explicó que Vetas ha sido históricamente un municipio minero y que la actividad se desarrolla en una pequeña fracción de su territorio. Indicó que actualmente existen cinco empresas mineras que operan cumpliendo con los requisitos legales, aunque varios procesos permanecen detenidos debido a la falta de una definición sobre la delimitación de Santurbán.

También advirtió sobre las dificultades que enfrentan algunos mineros para avanzar en procesos de formalización, situación que, según dijo, ha llevado a que trabajadores desarrollen actividades en medio de un escenario de incertidumbre jurídica.

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“El objetivo es que se respeten los acuerdos alcanzados en la concertación de 2022, que se revisen las medidas que mantienen zonas bajo protección temporal y que se avance en la formalización para proteger tanto el empleo como el medio ambiente”, expresó.

Finalmente, el exalcalde señaló que la región espera que el nuevo gobierno atienda las necesidades de las comunidades asentadas en la zona de influencia de Santurbán, garantizando la protección del ecosistema sin desconocer las tradiciones y actividades económicas de los habitantes de Soto Norte.