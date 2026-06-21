Primer discurso de Abelardo De La Espriella como presidente electo: "La patria milagro empieza hoy"

Abelardo De La Espriella dio su primer discurso como ganador virtual de la Presidencia de Colombia. Tras imponerse por un estrecho margen en la segunda vuelta electoral de este domingo, el líder del movimiento Defensores de la Patria anunció en Barranquilla, entre otras cosas, que limitará los vínculos diplomáticos de la nación.

El nuevo mandatario electo delineó un cambio radical en la agenda internacional de Colombia. Durante su discurso ante miles de simpatizantes en la capital del Atlántico, el abogado enfatizó que la prioridad de su administración será aliarse exclusivamente con democracias consolidadas.

“Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia. No tendremos relaciones con países que no respetan la libertad y el Estado de derecho. Seremos un socio serio, un aliado leal y una voz firme en defensa de la libertad del continente”, manifestó De La Espriella, fijando una postura tajante sin especificar naciones particulares.

Ante los temores por su tendencia política, De La Espriella centró sus declaraciones en dar garantías de estabilidad jurídica. El dirigente apeló a su profesión para asegurar que respetará la separación de poderes, el Congreso de la República y las altas cortes de justicia.

“A partir de ese sentimiento de creer que estamos iniciando una nueva era, una nueva etapa, yo les digo: soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de las ramas del poder. El mío será un Gobierno absolutamente democrático y garante de la libertad y la institucionalidad”, argumentó frente a la multitud que celebraba su victoria preliminar de 0,94 puntos porcentuales sobre Iván Cepeda.

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Pese al estrecho margen obtenido frente al Pacto Histórico, el candidato descartó cualquier escenario de polarización o venganzas institucionales contra los sectores de izquierda, prometiendo una gestión de unidad nacional para el periodo 2026-2030.

“No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables sino compatriotas que piensan diferente”, concluyó el político, quien subió a la tarima con la camiseta de la selección nacional de fútbol para exclamar ante el público: "¡Colombia, aquí está tu tigre!. ¡Colombia, aquí está tu presidente!".