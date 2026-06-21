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Abelardo De La Espriella, nuevo presidente de Colombia

El líder del movimiento Defensores de la Patria se impuso en la segunda vuelta sobre Iván Cepeda.

Abelardo De La Espriella, nuevo presidente de Colombia
Abelardo De La Espriella, nuevo presidente de Colombia
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

El abogado Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, ganó la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030 tras imponerse en las urnas a Iván Cepeda, quien contaba con el respaldo del presidente Gustavo Petro.

Resultados elecciones presidenciales Colombia 2026

El boletín 24 de la Registraduría, con el 99.86 % de las mesas informadas, señala que los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales son:

  • Abelardo De La Espriella: 12.944.441 (49.65 %)
  • Iván Cepeda: 12.697.154 (48.70 %)
  • Voto en blanco: 426.473 (1.63 %)
  • No marcados: 29.489 (0.11 %)
  • Nulos: 220.698 (0.83 %)

Cómo fue la jornada de votación del nuevo presidente de Colombia

De La Espriella sufragó en el Colegio La Enseñanza de Barranquilla vestido con la camiseta de la selección colombiana y sombrero panamá. El mandatario electo asistió con su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos en medio de un fuerte esquema de seguridad y arengas de simpatizantes.

"Vamos a derrotar al régimen con el fervor del pueblo colombiano y la ayuda de Dios. Hoy Colombia gana, firme por la patria", declaró tras depositar el voto con el saludo militar. Previamente, en su cuenta de X publicó: "Hoy decidimos el futuro de nuestra patria y el porvenir de nuestros hijos".

Su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, votó en la Universidad EAN de Bogotá, señalando que llegó el momento de construir el futuro del país con optimismo.

Abelardo-De-La-Espriella.jpg
Abelardo De La Espriella
Foto: Cortesía

Cuántas personas votaron en la segunda vuelta presidencial 2026

La jornada electoral, que abrió a las 8:00 de la mañana en la Plaza de Bolívar con la presencia del actual mandatario Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos, convocó a un potencial de 41,4 millones de colombianos en 122.016 mesas. Para el control del orden público, el Ministerio de Defensa desplegó a 408.000 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.

El presidente electo, quien recibió el apoyo del mandatario estadounidense Donald Trump, superó los registros de la primera vuelta del 31 de mayo, en la cual obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %) frente a los 9,7 millones (40,98 %) alcanzados por Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

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