UIS aprueba recursos para sede Málaga y avanza formalización docente

El Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander aprobó una serie de decisiones consideradas estratégicas para el fortalecimiento de la educación superior pública en el departamento.

Entre los anuncios más relevantes se destacan recursos para el cerramiento del nuevo campus de la sede UIS Málaga, avances en el concurso de formalización docente y la viabilización de un proyecto de regalías por cerca de 9.000 millones de pesos para saldar compromisos pendientes con la institución.

Uno de los principales temas discutidos durante la sesión fue la aprobación de recursos para avanzar en el cerramiento del nuevo campus universitario de la sede UIS Málaga, obra que busca ampliar la cobertura educativa en la provincia de García Rovira y municipios cercanos.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, aseguró que este proyecto permitirá que más jóvenes puedan acceder a programas de educación superior sin tener que abandonar sus territorios.



“Le permite a esa hermosa provincia, inclusive a personas de otros departamentos, estudiar, no tener que salir de su región, sino hacer sus estudios superiores en la región”, afirmó el mandatario.

La iniciativa hace parte de las modificaciones presupuestales contempladas en el proyecto “Construcción del nuevo campus universitario para la sede UIS Málaga”.

Durante la jornada también se confirmó la viabilización de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías para cubrir un compromiso cercano a los 9.000 millones de pesos que mantiene la Gobernación de Santander con la UIS.

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Según explicó el gobernador, la propuesta está enfocada en fortalecer el ecosistema de investigación y formación académica de la universidad y se sustenta en la Ley 2056 de 2020, que obliga a departamentos y municipios a destinar al menos el 5 % de sus asignaciones directas de regalías a instituciones públicas de educación superior.

“Estamos en la viabilización del proyecto y con eso la Gobernación de Santander honraría todos los compromisos de los aportes que los santandereanos le dan a la UIS”, indicó Díaz Mateus.

La medida representaría un alivio financiero para la institución y permitiría impulsar nuevos proyectos científicos y académicos en Santander.

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En materia académica, el Consejo Superior aprobó modificaciones al proceso de formalización docente que adelanta la universidad y que busca fortalecer la planta profesoral.

El representante de los profesores ante el Consejo Superior, Nectalí Ariza Ariza, explicó que el ajuste permitirá que la Vicerrectoría Académica pueda delegar docentes calificados para participar en las entrevistas y evaluaciones del concurso.

De acuerdo con Ariza, más de 300 personas se presentaron al proceso y cerca de 70 aspirantes continúan en etapa de selección.

“El acuerdo se hizo para modificar esa cláusula que le permita a la Vicerrectora Académica delegar personas, profesores que tengan las calidades, para que la reemplacen en el proceso”, explicó.

Durante la sesión también fueron revisados asuntos relacionados con el avance del Piso 13 del Hospital Universitario de Santander, informes financieros y contratos de UISALUD, además de otros temas administrativos y académicos.