Parque Universidad de la UIS en Málaga, la obra educativa más ambiciosa en Santander

Con la presencia del presidente Gustavo Petro, este viernes entró oficialmente en funcionamiento el Parque Universidad de la Universidad Industrial de Santander en el municipio de Málaga, considerado uno de los proyectos de infraestructura educativa más importantes construidos en Santander en las últimas décadas.

La nueva sede universitaria inicia operaciones con seis módulos habilitados dentro de este moderno complejo académico que busca ampliar el acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes del nororiente colombiano.

La obra contempla espacios para formación académica, investigación, innovación y bienestar universitario, con auditorios, biblioteca, aulas de clase, laboratorios especializados, aulas de cómputo, zonas culturales, cafeterías y áreas administrativas distribuidas en un campus de cerca de 24 mil metros cuadrados.

Durante el acto inaugural participaron representantes del Ministerio de Educación, directivas universitarias y autoridades regionales, en medio de una jornada que simboliza la apuesta del Gobierno Nacional y la UIS por fortalecer la educación pública en Santander y departamentos vecinos como Norte de Santander y Boyacá.



Así quedó la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga. En la obra se invirtieron más de $100 mil millones. "Estamos llevando la educación de calidad a las regiones", dijo el rector Hernán Porras #VocesySonidos pic.twitter.com/JzZ58SjKqM — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 14, 2026

El rector de la UIS, Hernán Porras Díaz, destacó que el proyecto nació como una visión de transformación institucional enfocada no solo en la construcción de edificios, sino en dignificar la educación pública y generar nuevos espacios para el conocimiento y la investigación.

La sede representa una inversión superior a los 105.000 millones de pesos y comenzó su construcción en diciembre de 2023. Aunque desde este viernes entran en operación los módulos 1, 2, 3, 4 y 6, las obras de los módulos restantes avanzan y se espera que concluyan en junio de 2026.

Aquí no solo se construye una sede, se construye futuro. El nuevo Parque Universidad Sede UIS Málaga entra mañana en funcionamiento para acercar la educación superior pública a más estudiantes, fortalecer la región y demostrar que los grandes sueños también nacen entre montañas… pic.twitter.com/odoR3ewxfF — UIS (@UIS) May 14, 2026

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Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su diseño arquitectónico, liderado por el arquitecto Lorenzo Castro, que incorpora mármol travertino de la región, estructuras metálicas integradas al paisaje y un innovador sistema de “cáscaras de concreto” desarrollado en Suiza e implementado por primera vez en Colombia en esta obra.

La entrada en funcionamiento del Parque Universidad ocurre en un contexto en el que la cobertura de educación superior en provincias apartadas sigue siendo uno de los principales desafíos de Santander. Durante años, estudiantes de García Rovira y municipios cercanos debían desplazarse hacia Bucaramanga u otras ciudades para acceder a programas universitarios.

Con esta nueva infraestructura, la UIS busca consolidar a Málaga como un polo académico regional y fortalecer las oportunidades educativas y de desarrollo social para miles de jóvenes del nororiente del país.