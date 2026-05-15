En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Trump - Xi Jinping
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Parque Universidad de la UIS en Málaga, la obra educativa más ambiciosa en Santander

Parque Universidad de la UIS en Málaga, la obra educativa más ambiciosa en Santander

La sede representa una inversión superior a los 105.000 millones de pesos y comenzó su construcción en diciembre de 2023.

FOTO UNIVERSIDAD UIS- MÁLAGA.jpg
Por: Javier Rodríguez
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Con la presencia del presidente Gustavo Petro, este viernes entró oficialmente en funcionamiento el Parque Universidad de la Universidad Industrial de Santander en el municipio de Málaga, considerado uno de los proyectos de infraestructura educativa más importantes construidos en Santander en las últimas décadas.

La nueva sede universitaria inicia operaciones con seis módulos habilitados dentro de este moderno complejo académico que busca ampliar el acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes del nororiente colombiano.

La obra contempla espacios para formación académica, investigación, innovación y bienestar universitario, con auditorios, biblioteca, aulas de clase, laboratorios especializados, aulas de cómputo, zonas culturales, cafeterías y áreas administrativas distribuidas en un campus de cerca de 24 mil metros cuadrados.

Durante el acto inaugural participaron representantes del Ministerio de Educación, directivas universitarias y autoridades regionales, en medio de una jornada que simboliza la apuesta del Gobierno Nacional y la UIS por fortalecer la educación pública en Santander y departamentos vecinos como Norte de Santander y Boyacá.

El rector de la UIS, Hernán Porras Díaz, destacó que el proyecto nació como una visión de transformación institucional enfocada no solo en la construcción de edificios, sino en dignificar la educación pública y generar nuevos espacios para el conocimiento y la investigación.

La sede representa una inversión superior a los 105.000 millones de pesos y comenzó su construcción en diciembre de 2023. Aunque desde este viernes entran en operación los módulos 1, 2, 3, 4 y 6, las obras de los módulos restantes avanzan y se espera que concluyan en junio de 2026.

Publicidad

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su diseño arquitectónico, liderado por el arquitecto Lorenzo Castro, que incorpora mármol travertino de la región, estructuras metálicas integradas al paisaje y un innovador sistema de “cáscaras de concreto” desarrollado en Suiza e implementado por primera vez en Colombia en esta obra.

La entrada en funcionamiento del Parque Universidad ocurre en un contexto en el que la cobertura de educación superior en provincias apartadas sigue siendo uno de los principales desafíos de Santander. Durante años, estudiantes de García Rovira y municipios cercanos debían desplazarse hacia Bucaramanga u otras ciudades para acceder a programas universitarios.

Con esta nueva infraestructura, la UIS busca consolidar a Málaga como un polo académico regional y fortalecer las oportunidades educativas y de desarrollo social para miles de jóvenes del nororiente del país.

Vea también

Sede Nueva EPS Bucaramanga.jpg
Santanderes

Acuerdo entre Nueva EPS y dispensarios para entrega oportuna de medicamentos en Santander

FOTO CAPTURAS AMENAZAS SANTANDER.jpg
Santanderes

Capturan en Santander a dos hombres por amenazar campesinos para despojarlos de predios

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Universidad Industrial de Santander

Educación

Gustavo Petro

Ministerio de Educación

Publicidad

Publicidad

Publicidad