Estudiantes de la Universidad del Pacífico se toman el Ministerio de Educación en Bogotá

Un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad del Pacífico con sede en el distirito de Buenaventura, Valle, decidió tomarse las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, tras denunciar incumplimientos en compromisos de diálogo por parte del Gobierno Nacional.

El detonante de la ocupación fue la cancelación de una reunión programada para este 5 de mayo, a la que, según los manifestantes, asistiría el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Sin embargo, horas después fueron informados de que el funcionario no podría atenderlos debido a otros compromisos.

“Nosotros lo estábamos esperando hoy porque la reunión era a las 11:00 de la mañana. Nos dijeron sobre la 1:00 de la tarde que no podía llegar, entonces, sentimos que no somos importantes. No nos vamos a mover de las instalaciones del Ministerio hasta que venga y se siente a dialogar con los estudiantes. Incluso, exigimos la presencia del presidente Gustavo Petro, porque lo que está pasando en la Universidad del Pacífico es urgente”, dijo Ronal Valencia, estudiante de Turismo y vocero del grupo.

Los manifestantes cuestionan las medidas de intervención que el Ministerio ha implementado en la universidad.



Denuncian presuntas irregularidades en la designación de directivos y aseguran que las decisiones adoptadas han afectado el funcionamiento académico.

“Nosotros queremos que se levanten las medidas de intervención que el Ministerio de Educación ha venido aplicando en nuestra universidad. Nos están imponiendo rectores, supuestamente para sacar adelante la institución, pero, en lugar de avanzar, están afectando la academia. No hay resultados ni gestión efectiva”, explicó el vocero.

Actualmente, la Universidad del Pacífico completa cerca de un mes sin clases, debido a una asamblea permanente que mantiene suspendidas las actividades académicas.

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Esta situación está afectando a aproximadamente 3.500 estudiantes del distrito de Buenaventura.

