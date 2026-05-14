Acuerdo entre Nueva EPS y dispensarios para entrega oportuna de medicamentos en Santander

Las demoras en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en Santander tendrían un alivio en los próximos días tras los acuerdos alcanzados entre el interventor Jorge Iván Ospina y los principales dispensarios farmacéuticos del departamento.

El compromiso fue anunciado durante la visita de Ospina a Bucaramanga, quien sostuvo reuniones con Offimédicas, Disfarma y Cafán para garantizar mayor abastecimiento y mejorar la oportunidad en la dispensación de fórmulas médicas.

De acuerdo con el interventor de la Nueva EPS, con los operadores farmacéuticos se pactó mejorar la oportunidad en los pagos y garantizar una cobertura superior al 90% en la dispensación de medicamentos en el mes de mayo.

“Se acordó que en un plazo de ocho días los niveles de cumplimiento en la entrega de medicamentos estarán entre el 90% y el 100% en los diferentes puntos de distribución. Lebrija, Socorro y Bucaramanga son algunos de los puntos donde Offimédicas tiene dispensación y esos puntos van a estar al tope”, afirmó el funcionario.



El interventor precisó que la prioridad será garantizar la entrega de fórmulas médicas recientes y tratamientos urgentes, teniendo en cuenta que muchos usuarios tienen pendientes reclamaciones de medicamentos formulados hace varios meses.

“Queremos decirle a la ciudadanía que vamos a proveer lo actual, porque quizás alguien tenga recetas de hace cuatro o cinco meses, pero hoy la prioridad es atender lo agudo”, explicó.

A esto se suma que desde la capital santandereana se abastecen regiones como la Costa Caribe, Antioquia, Caldas y Cauca, por lo que calificó como fundamental fortalecer las relaciones con los operadores farmacéuticos para evitar retrasos y normalizar el suministro de medicamentos.

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“Desde Bucaramanga se tienen provisiones farmacéuticas muy importantes para todo el país. Aquí están algunos de los proveedores más importantes de medicamentos de la Nueva EPS para el resto de Colombia”, aseguró Ospina.

Finalmente, Ospina reconoció las actuales deudas que tiene con la red hospitalaria, principalmente con el Hospital Universitario de Santander, IPS con las que se comprometió a saldar cuentas y realizar pagos oportunos.