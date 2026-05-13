Nueva EPS responde a caso de bebé que murió en Bucaramanga; esperaba traslado

Un bebé de apenas 40 días de nacido, diagnosticado con síndrome de Down y una cardiopatía congénita, murió el pasado 11 de mayo en el Hospital Universitario de Santander mientras esperaba ser trasladado a una clínica especializada para recibir atención de alta complejidad.

La muerte del menor ha generado conmoción luego de que sus padres, Elio Cervantes y Ángela Quiroga, difundieran un video el pasado 9 de mayo en el que pedían ayuda urgente para lograr la remisión del bebé a una institución, donde pudieran practicarle un procedimiento ECMO, requerido debido al delicado estado de salud del niño.

Según relataron los padres, el menor había sido remitido desde Málaga hasta Bucaramanga tras presentar una bronquiolitis severa. Una vez en el Hospital Universitario de Santander, los médicos le practicaron un ecocardiograma que evidenció una hipertensión pulmonar asociada a una cardiopatía congénita.

“Llegando aquí al Hospital Universitario nos hacen un eco donde nos dan a conocer que el niño tiene una hipertensión pulmonar. El niño requiere un traslado urgente a la clínica cardiovascular de Bucaramanga”, manifestó el padre del menor en el video grabado dos días antes de su fallecimiento.



La familia aseguró que el Hospital Universitario ya había gestionado la remisión y que existía un preaprobado por parte de la institución receptora, pero estaban a la espera de la autorización definitiva por parte de la Nueva EPS.

“Estamos esperando que la Nueva EPS dé por finalizada la solicitud dando un visto bueno. El niño se está debatiendo entre la vida y la muerte y requiere de un procedimiento que se llama ECMO”, expresó Cervantes en el video.

En el mismo mensaje, la madre del bebé aseguró que la negativa para recibir al menor estaría relacionada con temas económicos.

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“Dicen que no lo aceptan por cuestiones económicas. Entonces, por favor, ayúdenos a difundir este video para que mi hijo pueda recibir ese tratamiento y me lo puedan salvar porque si no le hacen ese procedimiento, el niño se puede morir”, afirmó entre lágrimas.

De acuerdo con la familia, la clínica a la que inicialmente se solicitó el traslado habría pedido un anticipo económico para recibir al paciente.

Posteriormente, se habría gestionado una remisión hacia Medellín el 10 de mayo; sin embargo, el estado de salud del bebé se agravó y finalmente falleció un día después.

Frente a este caso, el interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, confirmó que existe una investigación en curso para esclarecer lo ocurrido y cuestionó que una institución médica condicionara la atención del menor a un pago anticipado.

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“Una malformación congénita cardiovascular no tiene por qué ser remitida a otra ciudad muy lejos del lugar de residencia y esto demanda una sensibilidad especial. Una institución de la propia Bucaramanga no lo atendió por falta de pago, pero no quisiera ponerlo en duda. Lo que quiero decir es que debe existir una sensibilidad de corazón”, afirmó.

Ospina agregó que el caso será evaluado “hasta las últimas consecuencias” para determinar responsabilidades y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Todo bebé debe tener prioridad, incluso, por encima de los propios pagos”, puntualizó.