Crecen dudas por capacidad de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico de Nueva EPS

La designación de Drogas La Rebaja como nuevo gestor farmacéutico de Nueva EPS para 70.000 usuarios en Ibagué, Girardot y Soacha encendió las alertas en distintos sectores del sistema de salud, que cuestionaron si la empresa tiene la capacidad técnica, operativa y financiera para asumir esta responsabilidad en medio de la crisis de medicamentos que enfrenta el país.

Desde la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina (ACEMI), la presidenta del gremio, Ana María Vesga, aseguró que todavía no está claro si Drogas La Rebaja cuenta con las condiciones necesarias para cumplir un rol que calificó como altamente especializado.

“No lo entendemos muy bien (...) parecería que estamos hablando de una cadena extensa de farmacias que hace dispensación ambulatoria, pero distinto es el rol sofisticado y complejo que hacen los gestores farmacéuticos”, afirmó.

Aunque Vesga evitó anticipar un juicio definitivo, sí dejó abierta la preocupación sobre la capacidad operativa del nuevo operador.



“No conocemos aún si realmente tiene la capacidad para hacerlo (...) lo importante es que opere para los pacientes”, señaló.

Pacientes de Nueva EPS. Foto: archivo Blu Radio.

Las dudas también fueron compartidas por Álvaro Puerto, vocero del colectivo Colombia Salud en Acción, quien advirtió que más allá del cambio de operador, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad financiera del modelo, especialmente porque la Nueva EPS se encuentra intervenida.

“Me hace dudar sí va a alcanzar el recurso para que a Drogas La Rebaja le paguen, porque hoy las instituciones intervenidas nos dicen que no les alcanzan para pagar más del 70 o 75 %”, afirmó Puerto.

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El vocero de Colombia Salud en Acción agregó que el verdadero reto será garantizar que los pacientes puedan acceder efectivamente a sus medicamentos y que esta transición no agrave la crisis actual.

Desde la Asociación Pacientes Colombia, su representante Dennis Silva, fue aún más crítico y aseguró que Drogas La Rebaja no tendría hoy las condiciones habilitadas para asumir la dispensación como gestor farmacéutico.

“La Rebaja es un sofisma. Hoy La Rebaja no tiene habilitación en ninguno de los cerca de 1.000 puntos para dispensación de medicamentos como gestor farmacéutico”, afirmó.

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Silva también cuestionó que detrás de esta decisión pueda haber intereses políticos más que soluciones estructurales para enfrentar el desabastecimiento.

“Estamos 100 % seguros de que es un tema electoral, porque cada vez la crisis de medicamentos toca fondo”, concluyó.