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Blu Radio  / Salud  / Nueva EPS cambia operador farmacéutico en Ibagué, Girardot y Soacha, ¿de cuál se trata?

Nueva EPS cambia operador farmacéutico en Ibagué, Girardot y Soacha, ¿de cuál se trata?

La entidad informó que el nuevo gestor farmacéutico comenzará la entrega de medicamentos desde mayo en estos municipios. La operación cubrirá afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado.

Nueva EPS
Nueva EPS
Foto: Nueva EPS
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 11 de may, 2026

Nueva EPS dio a conocer que Drogas La Rebaja iniciará operación como gestor farmacéutico en Ibagué, Girardot y Soacha, con el objetivo de asumir la dispensación de medicamentos para afiliados de la entidad en esos municipios.

De acuerdo con Nueva EPS, el inicio de la operación será el próximo 13 de mayo en Ibagué para afiliados del régimen contributivo que reciben atención en la IPS Viva 1A de la calle 27. Los usuarios con fórmulas vigentes podrán reclamar sus medicamentos en el punto ubicado en la Calle 8 #4H-26, barrio Magisterio, en horario de lunes a viernes entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, y los sábados de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

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La entidad señaló que en Ibagué serán atendidos cerca de 30.000 afiliados del régimen contributivo. En Girardot, donde el servicio iniciará el 12 de mayo, la cobertura será para 13.000 afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado. En Soacha, la operación comenzará el 19 de mayo y atenderá a cerca de 27.000 afiliados del régimen subsidiado.

Nueva EPS
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Foto: https://saluddecaldas.gov.co/

El agente especial interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, indicó que esta articulación busca avanzar en los procesos operativos relacionados con la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos para los afiliados en los municipios donde comenzará la operación.

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