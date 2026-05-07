Interventor de Nueva EPS admite posibles fallas tras muerte de bebé indígena U’wa

La muerte de un bebé de la comunidad indígena U’wa, causada por tos ferina, volvió a poner bajo la lupa las dificultades del sistema de salud en zonas apartadas de Colombia. El caso, que involucró traslados entre Santander, Boyacá y Arauca, reavivó las críticas por las fallas en vacunación, atención primaria y acceso oportuno a servicios médicos en territorios rurales.

En declaraciones entregadas a Noticias Caracol, el agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, aseguró que no considera que haya existido negligencia directa en la atención del menor. No obstante, admitió que sí hubo deficiencias en los procesos de inmunización y en la prestación de servicios de salud dentro de la comunidad indígena.

Según explicó el funcionario, desde febrero las autoridades sanitarias habían detectado un brote de tos ferina en un resguardo ubicado en la cordillera oriental, en límites entre Santander, Boyacá, Arauca y Norte de Santander. Tras conocerse los primeros contagios, se implementaron jornadas de vacunación y medidas epidemiológicas para intentar frenar la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, uno de los menores afectados presentó complicaciones graves. De acuerdo con Ospina, el niño fue atendido inicialmente en el hospital de Cubará, Boyacá, y posteriormente remitido a Saravena, Arauca, donde finalmente falleció.



El caso también dejó en evidencia las dificultades de acceso que enfrentan las comunidades indígenas en regiones alejadas del país. Líderes y habitantes del resguardo denunciaron que muchas familias deben recorrer largas distancias por trochas y atravesar ríos para llegar a un centro asistencial.

El interventor de Nueva EPS señaló que actualmente existe una transición sobre la responsabilidad de la atención primaria en la zona y advirtió que la falta de vacunación aumenta considerablemente el riesgo de mortalidad por enfermedades como la tos ferina.

“Hubo incumplimientos en los procesos de vacunación y atención primaria”, reconoció Ospina durante la entrevista, al tiempo que indicó que las entidades contratadas para prestar los servicios deberán responder ante las autoridades si se demuestra que no cumplieron con las obligaciones pactadas.

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El funcionario también mencionó las dificultades para articular la medicina tradicional indígena con la medicina occidental, situación que, según dijo, requiere un trabajo coordinado para evitar nuevos casos similares.

Finalmente, insistió en la importancia de garantizar los esquemas de vacunación en menores de edad, recordando que la tos ferina puede tener consecuencias fatales cuando los niños no están inmunizados.