Enredo entre EPS Sanitas y Nueva EPS deja sin cobertura de salud a paciente de alto riesgo

Su hija, Nancy Carrillo, denuncia que su madre tiene fiebre y está delicada de salud, pero ambas entidades le niegan el servicio con el mismo argumento: no aparece activa.

““Ante el deficiente servicio de la Nueva EPS, aún pagando el plan complementario, nos vimos en la necesidad de trasladar a mi madre a Sanitas con su plan premium. (...) La semana pasada me enteré de que ya no estaba en Sanitas porque la Nueva EPC la había solicitado de nuevo”, indicó la hija de la paciente.

El enredo empezó en enero de 2026. Carrillo tramitó el traslado de su madre desde Nueva EPS hacia Sanitas el 21 de ese mes, insatisfecha con la atención que recibía.

El traslado se hizo efectivo el 1 de marzo. Hasta el 28 de febrero, Nueva EPS atendió a la paciente; desde el 1 de marzo, Sanitas asumió su cobertura con plan complementario.



El problema llegó en abril. Según Carrillo, Nueva EPS solicitó de nuevo a su madre sin que la familia lo autorizara ni lo pidiera.

A partir de ahí, los registros se contradicen entre sí. Un certificado de la EPS Sanitas del 2 de mayo reporta a la paciente como desafiliada, con retiro desde el 30 de abril.

Un certificado de Nueva EPS del 30 de abril la muestra como cancelada por traslado desde el 1 de marzo. Pero la base de datos oficial de ADRES, consultada también el 2 de mayo, la registra como activa en Nueva EPS desde el 1 de ese mes, con vigencia indefinida.

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“Hoy mi madre ha estado con fiebre, ha estado delicada de salud y Sanitas no le presta el servicio. ¿Por qué? Porque no está activa. Y la Nueva EPS tampoco le presta el servicio. ¿Por qué? Porque no está activa. ¿Quién me responde? ¿Quién nos dará una solución a esta situación tan grave, vital y gravísima?”, insistió Nancy Carrillo.

La familia radicó dos reclamos formales. Uno ante Sanitas el 30 de abril. Otro ante la Superintendencia Nacional de Salud, para denunciar la falta de servicio y las irregularidades en la afiliación.

La denunciante advierte que ella misma gestionó todos los trámites, habló con las dos entidades y conserva los soportes y documentos de cada paso del proceso. Pese a eso, su madre quedó en un limbo administrativo del que ninguna entidad quiere hacerse responsable. Cuestiona quién responde por una situación que califica de grave y vitalmente urgente.