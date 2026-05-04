Joven de 24 años está en UCI en Soledad a la espera autorización de Nueva EPS para un traslado

En la Clínica Porvenir, de Soledad, inconsciente y conectado a un respirador, permanece Michael Melendez Garizabalo, de 24 años, quién desde el pasado 27 de abril está luchando para que Nueva EPS le autorice un traslado a un centro de salud de mayor nivel, donde pueda ser valorado por un neurocirujano.

El joven sufrió una hemorragia cerebral que lo mantiene en delicado de salud desde hace siete días, como consecuencia de la insuficiencia renal crónica que padece desde hace varios años, sin embargo, actualmente se encuentra en un limbo administrativo, dado que hace 3 meses solicitó salirse de Nueva EPS y ser afiliado por Mutualser.

Michelis Meléndez, hermana del paciente, afirmó que el pasado 1 de mayo, a las 2:00 de la madrugada, les llegó una notificación que había sido cambiado de Entidad Prestadora de Salud y que ya no sería atendido por Nueva EPS, por lo que empezaron los trámites para su traslado y la ubicación de una cama en otra clínica.

Pese al anuncio, horas después les informaron que este traslado no se había hecho efectivo y que sería Nueva EPS quien debía hacerse cargo de toda su atención.



Blu Radio consultó a la entidad y estos afirmaron que “están revisando la situación”.

Mientras las EPS revisan las condiciones de afiliación, el estado de salud de Michael sigue empeorando.

