Defensoría realizará seguimiento a denuncias de usuarios de Nueva EPS del Instituto de Cancerología

La Defensoría del Pueblo por medio de su cuenta de X, aseguró que incorporará las denuncias por parte de usuarios y usuarias de la Nueva EPS en el Instituto Nacional de Cancerología al seguimiento de la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), con el fin de contribuir a la continuidad en la prestación de servicios y a la protección de pacientes.

Esto se da luego de que la polémica por la suspensión de atención de los afiliados en el Instituto por el vencimiento de un contrato. Sin embargo, el INC confirmó que no suspenderá tratamientos en curso para los pacientes y anunció que ya se logró un acuerdo con la EPS para normalizar la prestación de los servicios.

Desde la Defensoría aseguran que este seguimiento busca verificar el acceso y la atención de personas con enfermedades de alto costo, con el objetivo de promover soluciones que garanticen la continuidad de los tratamientos.

Asimismo, señalaron que la decisión también se articula con acciones en Chocó y Risaralda, donde liderarán mesas para identificar barreras en el sector de la salud.



La entidad señalo que con la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA) seguirán impulsando el diálogo institucional y el acompañamiento ciudadano para proteger el derecho a la salud en el país.

“La decisión se articula con acciones en Chocó y Risaralda, donde lideramos mesas para identificar barreras en salud. A través de DIPSA, seguimos impulsando el diálogo institucional y el acompañamiento ciudadano para proteger el derecho a la salud”, señaló la Defensoría del Pueblo.