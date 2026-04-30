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Blu Radio  / Salud  / Acuerdo entre Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS garantiza atención oncológica

Acuerdo entre Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS garantiza atención oncológica

Como parte del acuerdo, se firmará un nuevo contrato entre las partes y se establecerá un convenio de colaboración con nuevo enfoque.

Nueva EPS e Instituto Nacional de Cancerología
Nueva EPS e Instituto Nacional de Cancerología.
Foto: Nueva EPS e Instituto Nacional de Cancerología
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

El Instituto Nacional de Cancerología y Nueva EPS alcanzaron un acuerdo de pago que asegura la continuidad en la atención de pacientes con cáncer, evitando la suspensión de servicios médicos en esta institución. La decisión representa un alivio para cientos de usuarios que dependen de tratamientos especializados.

Según informaron ambas entidades, el entendimiento permitirá mantener activos los servicios oncológicos mientras se formalizan nuevos compromisos contractuales. Este avance se da en un contexto de tensiones previas por temas financieros que amenazaban la prestación de la atención médica.

Nuevo contrato y convenio para garantizar tratamientos

Como parte del acuerdo, se firmará un nuevo contrato entre las partes y se establecerá un convenio de colaboración enfocado en garantizar la prestación oportuna de los tratamientos. La medida busca fortalecer la coordinación institucional y evitar futuras interrupciones en el servicio.

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Desde ambas organizaciones manifestaron satisfacción por el resultado de las negociaciones, destacando la importancia de priorizar la salud de los pacientes. El acuerdo también sienta un precedente sobre la necesidad de diálogo entre aseguradores y prestadores en el sistema de salud colombiano.

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