Procuraduría inicia investigación a Nueva EPS por presunta negligencia en atención a joven

La Procuraduría inició una investigación previa contra funcionarios por determinar de la Nueva EPS por presunta negligencia en el caso de Jeisson Javier Pinzón, un joven de 20 años que había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y falleció y quien enfrentó varias barreras para acceder a sus medicamentos.

"De acuerdo con información preliminar y reportes conocidos a través de medios de comunicación, el joven habría enfrentado múltiples barreras para acceder a los fármacos formulados por su médico tratante, pese a la urgencia de su condición clínica. Esta situación, según se investiga, pudo incidir de manera directa en el deterioro progresivo de su salud y su posterior fallecimiento", explica la Procuraduría.

El caso lo tiene la Procuraduría Provincial de Tunja y se busca establecer cuál fue el proceso que se adelantó frente al tratamiento médico y suministro de medicamentos del joven de 20 años, quien además interpuso una acción de tutela contra la Nueva EPS.

"El Ministerio Público participó en una reunión de la sala situacional de salud con presencia de todos los actores, recaudó pruebas a través de la secretaría de Salud de Tunja y anunció que, previa evaluación se remitirá por competencia las actuaciones a Bogotá para investigar al gerente interventor de la EPS y se compulsarán copias a la Fiscalía por la presunta conducta de homicidio culposo", explica la Procuraduría.