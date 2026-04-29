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MinSalud desautoriza restricción del Instituto Nacional de Cancerología a pacientes de Nueva EPS

El Ministerio indicó que no es procedente suspender la atención a nuevos pacientes afiliados a Nueva EPS y advirtió que, de mantenerse la medida, interpondrá acciones penales y disciplinarias.

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Pacientes de Nueva EPS.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

El Ministerio de Salud y Protección Social desautorizó la restricción temporal anunciada por el Instituto Nacional de Cancerología frente a la atención de nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS.

De acuerdo con la entidad, el Instituto no tiene competencia para suspender la prestación de servicios de salud a estos usuarios. Señaló, además, que la medida contraviene lo establecido en la Ley 1751 de 2015, relacionada con el derecho fundamental a la salud.

El Ministerio indicó que la restricción afecta el acceso a los servicios y el principio de oportunidad en la atención, así como la continuidad en los tratamientos de los pacientes.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Cancerología es una entidad pública adscrita al Ministerio, por lo que debe acatar los lineamientos definidos por el Gobierno nacional.

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Finalmente, advirtió que, si se mantiene la negativa en la atención a los afiliados de Nueva EPS, se interpondrán las acciones correspondientes, entre ellas una denuncia penal y una queja disciplinaria ante los organismos de control.

La decisión se da en medio de las dificultades que enfrenta la Nueva EPS para garantizar la prestación de servicios a sus afiliados, en un escenario marcado por deudas con prestadores y reportes de barreras en la atención. En este contexto, el anuncio del Instituto Nacional de Cancerología de restringir la atención a nuevos pacientes generó un pronunciamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, que reiteró la obligación de asegurar la continuidad y el acceso a los servicios de salud.

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