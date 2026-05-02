Madre e hijo son asesinados mientras atendían un estadero en Soledad, Atlántico

Eran cerca de las 10:30 de la noche de este viernes festivo cuando sicarios llegaron hasta un estadero de licores en el barrio Los Cedros del municipio de Soledad, Atlántico, y atentaron contra uno de los hombres que allí atendía. Luego, en su intento de escape, la madre del baleado intentó abalanzarse sobre ellos, por lo que también fue víctima de disparos que luego le provocaron la muerte.

Así las cosas, las dos personas asesinadas fueron identificadas como Dandeny David Vallejo Mora, de 29 años, y su mamá Rosa Beatriz Mora Pérez, de 52. Ambos despertando todo tipo de comentarios por las redes sociales, donde familiares y amigos lamentaron lo sucedido.

El caso fue inmediatamente asumido por el CTI de la Fiscalía, el cual confirmó en primera instancia que Dandeny tiene una anotación judicial por porte ilegal de armas en el año 2018 y al parecer también se ganaba la vida como cobradiario en el municipio de Sabanagrande, Atlántico.

Ahora mismo, las autoridades competentes intentan determinar si su muerte se derivó de una deuda vigente con alguien conocido bajo el alias de 'Maikol'.



Foto: referencia, AFP

Captura policial

En otro caso, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que realizó una diligencia de allanamiento y registro en el barrio El Porvenir del municipio de Soledad, logrando la captura en flagrancia de una mujer de 30 años de edad por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento, las autoridades le hallaron 500 dosis de estupefacientes, munición calibre 9 milímetros y dinero en efectivo, que al parecer sería producto de la comercialización de estas sustancias ilícitas.

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De acuerdo con las investigaciones, esta persona presuntamente sería integrante del grupo delincuencial “Los Costeños” y estaría encargada de la distribución de estupefacientes como fuente de financiamiento de esta estructura criminal.

Asimismo, se estableció que la ejecución de estas actividades ilícitas en el sector estaría generando ingresos aproximados de $30.000.000 mensuales.