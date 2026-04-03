Asesinan a joven mesero en Soledad, Atlántico: crimen estaría relacionado con extorsión

La extorsión que sufren muchos comerciantes en el departamento del Atlántico sigue cobrando víctimas. En esta oportunidad fue Sebastián Andrés Guzmán Ayala, de 17 años, un joven que trabajaba como mesero y llevaba pedidos a domicilio en un negocio de comidas rápidas, que venía recibiendo panfletos extorsivos del grupo delincuencial ‘Los Costeños’, revelaron las autoridades.

Según testigos, el joven atendía las mesas a eso de las 10:40 de la noche cuando dos sujetos llegaron en una motocicleta hasta el negocio de comidas rápidas de razón social ‘Choriloco’, en el barrio Villa Estadio de Soledad, y sin mediar palabra el parrillero le disparó a la altura del tórax.

Acto seguido, los criminales huyeron mientras que la víctima fue auxiliada por habitantes del sector y trasladada a la clínica Agrupa Salud, a donde ingresó sin signos vitales, informó el personal médico que se encontraba en el centro asistencial.

Fuentes de la Policía resaltaron que el pasado 22 de marzo el establecimiento comercial había recibido un panfleto extorsivo alusivo al grupo delincuencial ‘Los Costeños’, que azota el municipio de Soledad, así como a Barranquilla y los demás que conforman el área metropolitana.



Vecinos del sector también contaron que el joven había empezado a estudiar Derecho y Criminalística, y con ese trabajo de medio tiempo solventaba los gastos de transporte y alimentación de las dos carreras.

La Policía Metropolitana de Barranquilla investiga los hechos para dar con los autores de este nuevo homicidio que enluta a los soledeños.