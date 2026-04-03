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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a joven mesero en Soledad, Atlántico: crimen estaría relacionado con extorsión

Asesinan a joven mesero en Soledad, Atlántico: crimen estaría relacionado con extorsión

De acuerdo con el reporte, sicarios llegaron hasta donde el joven y le dispararon, sin mediar palabra, a la altura del tórax.

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