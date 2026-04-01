Ataque de perro pitbull en Barranquilla deja a otro canino muerto y un joven herido

Entre el dolor y la indignación está una familia del barrio Miramar, al norte de Barranquilla, tras el fallecimiento de su mascota, un perro yorkie que fue atacado en la noche de este martes por un perro pitbull mientras realizaba su caminata nocturna.

De acuerdo con el video de la cámara de seguridad del conjunto residencial en el que viven los propietarios de ambos animales, la dueña del animal atacante perdió el control de agarre del mismo cuando la jaló hacia donde estaba el perro más pequeño.

Debido a que también tenía un perro pastor alemán, se le soltó con facilidad el pitbull, el cual terminó abalanzándose sobre el yorkie, mientras que el propietario de este último forcejeaba para retirarle el animal de la boca.

Como resultado, el animal terminó con graves daños en sus patas, lo que terminó costándole la vida, a pesar de que fue trasladado a una veterinaria. Además, el joven propietario del animal muerto también tiene heridas y, según su madre, afectaciones psicológicas.



Mientras la Policía de carabineros revisa el caso, los vecinos exigen a la propietaria el uso del bozal de manera obligatoria.