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Ataque de perro pitbull en Barranquilla deja a otro canino muerto y un joven herido

Al parecer, la propietaria hizo caso omiso a las solicitudes de que le colocara bozal al canino, el cual terminó matando al perro de su vecino.

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