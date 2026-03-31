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Por supuestos cobros desmedidos del predial exigen explicaciones a Alcaldía de Barranquilla

Organizaciones cívicas pidieron al Distrito dar mayor claridad a las razones de los incrementos exorbitantes que se presentan en muchos casos en el cobro del impuesto predial. Algunos superan el 300%.

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