Por supuestos cobros desmedidos del predial exigen explicaciones a Alcaldía de Barranquilla

Ante las múltiples quejas que han recibido por el incremento en los avalúos catastrales, la Asociación Cívica Por Amor a Barranquilla emitió un comunicado en el que le piden al Distrito hacer una revisión técnica integral de estas valoraciones, que en algunos casos han incrementado el valor del impuesto predial hasta en un 90%.

El presidente de esta Asociación Cívica, Guillermo Peña Buitrago, sostuvo que la gran preocupación de muchas personas que se han acercado a ellos es que hoy en día el valor catastral de sus inmuebles está por encima del valor comercial sin ningún sustento técnico.

Peña agregó que esta es una queja generalizada, por lo que le pidieron a la alcaldía, por segundo año consecutivo, que revise los incrementos en la base gravable del impuesto predial, la falta de transparencia y rigurosidad en la metodología aplicada en los avalúos catastrales, así como los procesos de valoración masiva sin verificación individual de los inmuebles, en últimas, generando su desvalorización y poniendo en serias dificultades a muchas personas para poder pagar el impuesto.

“Lo que hemos pedido es la revisión de los inmuebles. Algunos de más de 25 años, que se volvieron zonas comerciales, donde hay alto tráfico y no hay zonas de parqueo, y sigue subiendo el valor del predial, que lo que hace es que la gente no lo pague. Lo que buscamos es una reliquidación”, dijo el presidente de la asociación.



Recientemente, Pamela Mayorga, gerente de Gestión Catastral del Distrito, explicó que el valor de un predio no se establece de manera arbitraria, se calcula a partir del análisis de diferentes variables como el valor del suelo según su ubicación, las características de la construcción y las dinámicas del entorno donde se encuentra el inmueble. Así las cosas, el valor varía cuando el inmueble o su entorno cambian.

Hay que recordar que este martes 31 de marzo vence el plazo para el pago del impuesto predial con el 10% de descuento.