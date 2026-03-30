Operan en Barranquilla a un bebé en gestación sin cortar la barriga o el útero de su madre

Ayudar a un bebé de solo 30 semanas de gestación, sin abrir el abdomen de su madre, ni mucho menos su útero, fue lo que hicieron especialistas médicos de la clínica General del Norte en Barranquilla, tras una de ventriculostomía que fue programada para frenar la hidrocefalia de este niño, es decir la acumulación de líquidos que había en su cerebro.

Sus padres estuvieron de acuerdo en someterse al reto, mientras que los doctores sacaron adelante el procedimiento en un lapso de cinco horas. Allí utilizaron una aguja y un catéter con fibra de láser para a través de la piel de la barriga de su madre, y guiados por las imágenes de una ecografía, llegaran hasta el punto exacto del bloqueo e hicieran un pequeño orificio para que el líquido circulara correctamente.

Miguel Parra, jefe de cirugía fetal de este centro médico, declaró que hicieron el tratamiento a tiempo al tratarse de un fenómeno progresivo severo y que realmente es la primera vez que se realiza esta técnica quirúrgica en Colombia.

“La madre y su familia están hoy muy contentos porque ese ventrículo que medía 33 milímetros amaneció ya en un tamaño de 19 milímetros. Es decir, ha reducido casi la mitad del tamaño que tenía y el bebé está en muy buenas condiciones. Hay que esperar el resto de la evolución y determinar, ya al nacimiento, si el bebé va a necesitar o no de algún otro tratamiento adicional, lo cual es probable”, declaró Parra en una entrevista.



El diagnóstico de este bebé lo tuvieron a sus 18 meses, por lo que estaban trabajando desde entonces para hacer la cirugía con éxito.

Los médicos indicaron que la hidrocefalia es una patología demasiado común en países del tercer mundo, debido a que los niños están expuestos a más infecciones, traumas, lesiones, hipóxicas, entre muchos otros factores.

“Es un caso de éxito, primero porque el niño sobrevivió. Lo bonito también es que lo logramos a través de una fibra de láser, lo cual es un desarrollo tecnológico muy importante el romper esas fibras y devolver la anatomía normal y el flujo del líquido”, añadió William Omar Contreras López, uno de los neurocirujanos que hizo parte de la cirugía.