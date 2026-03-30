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Operan en Barranquilla a un bebé en gestación sin cortar la barriga o el útero de su madre

El procedimiento se llevó a cabo en la clínica General del Norte en Barranquilla.

Clinica General del Norte Barranquilla.png
Médicos especialistas de la clínica General del Norte en Barranquilla realizando la cirugía.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de mar, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

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