Hirieron a un Policía cuando atendía llamado por alto volumen en Barranquilla

Momentos de tensión se vivieron cuando se presentó un violento enfrentamiento entre residentes de una calle en el barrio Evaristo Sourdis, de Barranquilla, que celebraban un cumpleaños y miembros de la Policía que llegaron por el alto volumen de la música que generaba un picó.

El enfrentamiento en el que se ve a policías y ciudadanos enfrentarse a piedra y botella quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Ante las denuncias por supuesto uso excesivo de la fuerza, la Policía Metropolitana de Barranquilla emitió un comunicado en el que asegura que el procedimiento se originó tras varios requerimientos de personas a través de la línea de emergencia 123, donde informaban sobre la celebración en la que ciudadanos cerraron la vía pública y mantenían altos niveles de ruido, perturbando la tranquilidad de la comunidad.

Agregó la institución que algunos vecinos presuntamente reaccionaron de manera violenta contra el personal policial cuando les solicitaron bajar el volumen, resultando lesionado un uniformado con un elemento contundente.



“El funcionario fue trasladado a un centro asistencial, donde presentó laceraciones en el dedo anular de su mano derecha, recibiendo una incapacidad médica inicial de cinco días. Este tipo de conductas también se enmarca en lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, relacionado con comportamientos de irrespeto a la autoridad de policía”, destaca la comunicación.

Por los altercados tres personas fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ). Así mismo, la Policía activó los protocolos institucionales y conformó un grupo interdisciplinario, para adelantar las investigaciones necesarias que permitan esclarecer de manera objetiva y transparente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.