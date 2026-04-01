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Hirieron a un Policía cuando atendía llamado por alto volumen en Barranquilla

Además, la Policía investiga si hubo exceso de fuerza luego de que fueran grabados lanzando objetos.

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