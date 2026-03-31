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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Cae banda Los Carroñeros en Barranquilla; integrantes suman 93 anotaciones judiciales

Cae banda Los Carroñeros en Barranquilla; integrantes suman 93 anotaciones judiciales

El grupo delincuencial es señalado por las autoridades de asaltar un carro de valores en el municipio de Soledad que transportaba más de $400 millones. Ocho sujetos fueron judicializados.

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