Cae banda Los Carroñeros en Barranquilla; integrantes suman 93 anotaciones judiciales

En coordinación con la Sijín y la Fiscalía, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró desvertebrar al grupo delincuencial denominado Los Carroñeros, después de 11 meses de investigación.

Como lo informó el general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Los Carroñeros son señalados del hurto a un carro de valores en el vecino municipio de Soledad. El hecho ocurrió en enero del 2025 y transportaba más de 400 millones de pesos.

Por este caso, cinco personas fueron capturadas y tres más fueron notificadas en centro carcelario por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, entre otros delitos.

“Estas personas estarían vinculadas al hurto de 411 millones de pesos de un vehículo transportador de valores en el mes de enero del 2025 en el municipio de Soledad”, especificó el general Camelo.



Recalcó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla que los integrantes de este grupo delincuencial registran un total de 93 anotaciones judiciales por delitos como el homicidio, destacándose en este historial delictivo Luis Gustavo Romero Alemán, alias Niño Buitre, que presenta 18 anotaciones judiciales y estaría vinculado al grupo delincuencial Los Pepes, desempeñándose como cabecilla en el suroccidente de Barranquilla y Soledad.

Los capturados responden a los nombres de Luis Romero, alias 'Niño Buitre', Romario Romero, alias 'El italiano', Albeiro Buelvas, alias 'El Gordo', Pedro Mair Silva, alias 'El Panadero', Alexander Mendoza, alias 'Peluca', Edwin Blanco, alias 'Aguacate', Fabian Llamas, alias 'Fabián' y Exelino Jerez, conocido como 'El Mono'.