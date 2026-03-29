Lanzan campaña en Barranquilla para evitar uso de palma de cera este Domingo de Ramos

Una “Semana Santa en paz con la naturaleza” es la campaña que está promoviendo la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.), en alianza con la Arquidiócesis de Barranquilla, para invitar a la feligresía a vivir estos días sin recurrir a prácticas inadecuadas que amenazan a la flora y fauna de la región.

Por un lado, la campaña busca reemplazar el uso de la palma de cera durante las celebraciones litúrgicas para este Domingo de Ramos, por lo que la C.R.A. inició la entrega de 5.000 plántulas en distintas iglesias del Atlántico, mientras que la Alcaldía de Barranquilla hizo lo mismo con otras 12.000 en la ciudad, como una alternativa sostenible para facilitar a los feligreses opciones amigables con el medio ambiente, fomentando la siembra y el compromiso ciudadano con la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, la iniciativa hace un llamado a evitar la comercialización y consumo de especies silvestres como la iguana (Iguana iguana) y la hicotea (Trachemys callirostris), cuya captura y tráfico aumentan en esta época del año, poniendo en riesgo su supervivencia y el equilibrio de los ecosistemas.

“Nosotros nos encontramos próximos a celebrar la Semana Mayor y desde la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en una alianza con la Arquidiócesis de Barranquilla, estamos desarrollando una campaña ambiental. Es una iniciativa que está buscando promover la protección de los ecosistemas y generar así conciencia ciudadana sobre prácticas que afectan la biodiversidad durante esta temporada. ¿Qué estamos buscando? Sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables”, dijo inicialmente el director general de la C.R.A., Jesús León Insignares, a Blu Radio.



“Estamos invitando a todos los fieles a reemplazar el uso de la palma de cera durante las celebraciones litúrgicas, de manera especial en el Domingo de Ramos, y para ello hemos puesto la entrega de más de 5000 plántulas que después podrán ser sembradas y, de esta manera, contribuir así a una restauración ecológica, a una relación hombre-naturaleza y a ese deber de cuidado que tenemos con la naturaleza”, siguió diciendo.

“Este trabajo lo estamos haciendo de la mano con la iglesia y es un llamado a reemplazar la palma de cera, pues entendamos que la extracción afecta gravemente un ecosistema y destruye el hábitat de especies como lo es el loro orejiamarillo, especie que está amenazada y cuya supervivencia depende de esta planta. El mensaje es claro: esta Semana Santa sembremos vida, protejamos nuestros ecosistemas, la biodiversidad y asumamos un compromiso real con el cuidado de nuestra casa común”, culminó.

La Policía Nacional, a través de su Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, y unidades de Prevención y Educación Ciudadana, se unió a la jornada en diferentes iglesias de la ciudad, invitando a la comunidad a proteger y preservar la palma de cera, cuya conservación resulta fundamental para el patrimonio ecológico y cultural de Colombia.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Andrés Camelo Sánchez, indicó que “esta es una temporada en la que hacemos un llamado especial a la ciudadanía para que viva la Semana Santa con respeto por la vida y el medio ambiente, evitando el uso de especies protegidas y denunciando cualquier actividad ilegal que atente contra nuestros recursos naturales”.