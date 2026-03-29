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Lanzan campaña en Barranquilla para evitar uso de palma de cera este Domingo de Ramos

Desde la C.R.A. también buscan evitar la comercialización y consumo de especies silvestres como la iguana y la hicotea, cuya captura y tráfico aumentan en esta época del año.

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