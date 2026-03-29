Domingo de Ramos 2026: la oración que debe hacer para el inicio de la Semana Santa

El Domingo de Ramos marca el inicio solemne de la Semana Santa y es una de las fechas más significativas para millones de creyentes en el mundo. En 2026, esta jornada vuelve a convocar a los fieles en iglesias y templos para recordar la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, un momento cargado de simbolismo que anticipa tanto la gloria como el sufrimiento.

Esta celebración, que corresponde al sexto domingo de la Cuaresma, también es conocida como Domingo de Pasión. Esto se debe a que, además de conmemorar la bienvenida que el pueblo dio a Jesús como el Mesías, introduce el relato de su pasión y muerte en la cruz. De hecho, documentos litúrgicos del Vaticano destacan que esta fecha reúne dos mensajes fundamentales: el anuncio del triunfo de Cristo y el presagio de su sacrificio.



¿Qué se celebra en el Domingo de Ramos?

Según los Evangelios, Jesús ingresó a Jerusalén montado sobre un asno, un gesto que simboliza la humildad y la paz. A su paso, la multitud extendía mantos y agitaba ramas de palma, mientras proclamaba: “Bendito el que viene en nombre del Señor”. Este acto es el origen de una de las tradiciones más representativas del día: la bendición de las palmas.

Muchas personas asistiendo a la bendición de sus ramos en Barranquilla. Blu Radio

Durante esta jornada, las ceremonias principales incluyen la procesión, la eucaristía y la lectura de la Pasión. Los fieles suelen llevar ramos de palma, olivo u otras plantas, que posteriormente son bendecidos por el sacerdote. Estas palmas, luego, se conservan en los hogares como símbolo de fe, colocándolas junto a cruces, imágenes religiosas o dentro de la Biblia.

Otro aspecto importante es la procesión, en la que los creyentes acompañan al clero con cantos y oraciones, recreando la entrada de Jesús a Jerusalén. Es un momento de recogimiento espiritual que invita a reflexionar sobre el significado profundo de la Semana Santa.



El significado espiritual: entre el “hosanna” y el “aleluya”

El Domingo de Ramos abre una semana clave dentro del calendario cristiano que culmina con el Domingo de Pascua. Durante estos días, se vive una transición espiritual que va desde el “hosanna”, entendido como una súplica de salvación, hasta el “aleluya”, que expresa alegría y alabanza por la resurrección.



Este recorrido simboliza el camino de fe de los creyentes, quienes reconocen en Cristo el centro de la esperanza y la redención.



Oración para el Domingo de Ramos 2026

En medio de esta conmemoración, la oración se convierte en una herramienta esencial para conectar con el significado del día. A continuación, una plegaria tradicional para iniciar la Semana Santa con recogimiento:

Señor,

haz de mi corazón Tu nueva y eterna Jerusalén.

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Entra en mi interior con Tu gloria y majestad.

Conduce Tus pasos al templo de mi corazón,

y allí, derriba toda mentira, vanidad y egoísmo,

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toda soberbia, arrogancia y miseria

que me separan de la verdadera esencia

que habita en mí.

Torna sagrado este templo, por Tu Presencia,

por Tu Verbo y por Tu Corazón.

Que Tus Palabras encuentren eco en mi interior

y, por los siglos de los siglos,

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resuenen en mi consciencia

y se tornen Vida en mi vida.

Amén.

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El Domingo de Ramos no solo es una fecha litúrgica, sino una invitación a la introspección, al cambio interior y a preparar el espíritu para los días más importantes de la fe cristiana.