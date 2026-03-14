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Blu Radio  / Turismo  / Semana Santa en Bogotá: ¿qué hacer en la capital durante la temporada religiosa?

Semana Santa en Bogotá: ¿qué hacer en la capital durante la temporada religiosa?

Tenga en cuenta que estos planes le permitirán descansar y desconectarse, solo o con sus seres queridos.

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